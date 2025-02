Windows 11: novità attese per il menu Start e funzionalità di Phone Link

Microsoft è pronta a soddisfare una richiesta a lungo avanzata dagli utenti di Windows 11: il cambiamento del famigerato menu Start. Questo sistema operativo, in uso da quattro anni, ha visto crescere le lamentele riguardo alla difficoltà nel raggiungere l’elenco completo delle applicazioni installate. La buona notizia è che una modifica importante è alle porte e promette di semplificare l'accesso a tutte le app.

Cambiamento nel menu Start: una modifica necessaria

Per anni, gli utenti di Windows 11 hanno criticato la necessità di compiere passaggi aggiuntivi per visualizzare le applicazioni installate. Molti consideravano il procedimento poco intuitivo e, alla lunga, frustrante. Oggi, Microsoft sta introducendo una modifica che cambierà il modo in cui gli utenti interagiscono con il menu Start. Sarà possibile visualizzare direttamente l’elenco completo di tutte le applicazioni senza dover più cercare il pulsante "Tutte le app". Questo cambiamento, che arriva grazie alle segnalazioni di utilizzatori e agli sviluppi osservati nel codice da parte di un noto insider sui social, rappresenta un passo significativo verso la personalizzazione e l’efficienza dell'interfaccia.

La nuova funzionalità darà la possibilità agli utenti di scegliere come vogliono che si comporti il menu Start, con l’opzione di mantenere la visualizzazione attuale o di mostrare l’elenco completo all’apertura. Questo non solo rappresenta un miglioramento significativo, ma consente anche un'esperienza più personalizzata. Per coloro che non volessero aspettare, software di terze parti come PowerStartMenu e Windhawk, già presenti nel Microsoft Store, offrono soluzioni alternative. Tuttavia, è chiaro che un miglioramento nativo garantirà stabilità e integrazione profonda con il sistema operativo.

Phone Link: espansione delle funzionalità

Non si ferma qui l’aggiornamento di Microsoft. Oltre alla modifica del menu Start, l'azienda annuncia importanti miglioramenti per Phone Link, il widget che integra Windows 11 con dispositivi mobili. Questo strumento sarà aggiornato per abilitare una ricezione più semplice delle notifiche, la gestione dei messaggi e il trasferimento di file direttamente dal menu Start. Con queste novità, Microsoft intende garantire un’esperienza utente più fluida e continua, eliminando la necessità di passare da un dispositivo all'altro in modo complicato.

In un ulteriore passo per migliorare l’integrazione tra dispositivi, è stato introdotto anche il supporto esteso per iPhone. Gli utenti Apple finalmente potranno sfruttare l'interazione tra i loro smartphone e Windows 11, in maniera simile a quanto già accade per i dispositivi Android. Attraverso questi aggiornamenti, Microsoft punta a facilitare l'utilizzo del sistema operativo, rendendolo più accessibile e versatile per una platea sempre più diversificata.

L'attesa per l'aggiornamento

Attualmente, va detto che queste innovazioni sono in fase di test e dovrebbero arrivare nei prossimi mesi del 2025. La speranza è che, con questi adeguamenti, Microsoft possa rispondere in modo efficace alle richieste degli utenti, migliorando la loro esperienza complessiva. L’attenzione rivolta al feedback degli utenti è un segnale positivo che lascia presagire un futuro più funzionale per Windows 11. Gli appassionati di tecnologia e i professionisti del settore attendono con interesse i prossimi sviluppi, convinti che questi miglioramenti renderanno il sistema operativo sempre più adatto alle esigenze quotidiane degli utilizzatori.