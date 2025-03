Windows 11: la nuova build 27818 porta miglioramenti alle prestazioni di Esplora file

La recente release di Windows 11, identificata come build 27818, è ora accessibile attraverso il canale Canary e presenta diverse novità significative. Le innovazioni riguardano in particolare l’ottimizzazione dell’estrazione dei file ZIP e vari aggiornamenti all’interfaccia di Esplora file. Microsoft ha pubblicato un comunicato ufficiale per illustrare le migliorie apportate e gli sviluppi futuri.

Maggiore velocità nell’estrazione dei file ZIP

Uno degli aspetti più apprezzabili di questa nuova build è senza dubbio la maggiore velocità di estrazione dei file dagli archivi ZIP. Gli utenti potranno notare un incremento nella rapidità delle operazioni di decompressione, specialmente quando si tratta di gestire file di dimensioni considerevoli. Microsoft, attraverso il proprio blog, ha confermato che il team di sviluppo è attualmente impegnato a perfezionare ulteriormente questo aspetto. L’obiettivo principale è di migliorare i tempi di gestione per un elevato numero di file di piccole dimensioni, un’operazione spesso penalizzante per le performance generali.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che i miglioramenti si evidenziano esclusivamente quando si utilizza Esplora file di Windows e non si estendono a software di terze parti, come 7-Zip o WinRAR, che sono progettati per svolgere operazioni di estrazione più avanzate. Ciò nonostante, i risultati positivi sono stati confermati dai test effettuati, che hanno rilevato un aumento della velocità di decompressione fino al 10% per file ZIP di grandi dimensioni.

Corretti i rallentamenti anomali e problemi di interfaccia

Oltre a velocizzare l’estrazione dei file, Microsoft ha affrontato in modo attivo alcuni problemi di rallentamento anomalo. È chiaro che l’obiettivo dell’azienda non è tanto quello di incrementare la velocità in modo drastico, quanto di correggere quegli inconvenienti che causano frustrazione agli utenti durante l’utilizzo di Esplora file. Queste ottimizzazioni possono sembrare piccole, ma rappresentano un passo importante verso un’esperienza utente più fluida.

In aggiunta, la nuova build ha visto risolti anche vari bug legati all’interfaccia di Esplora file. Tra le problematiche affrontate, vi era un errore specifico riconducibile a DirectX, che bloccava l’avvio di alcuni giochi. Tali interventi non solo migliorano le performance, ma dimostrano anche l’impegno di Microsoft nel garantire un ambiente di lavoro e di gioco più stabile.

Funzionalità deprecate e aggiornamenti minori

La release di build 27818 ha portato anche ad alcune modifiche minori, come la deprecazione di alcune funzionalità precedentemente integrate. Ad esempio, le azioni suggerite al momento della copia di un numero di telefono o di una data non vengono più visualizzate. Sebbene queste modifiche possano sembrare trascurabili, dimostrano una volontà da parte di Microsoft di snellire l’interfaccia e migliorare l’ergonomia del sistema.

Nel complesso, questo aggiornamento si colloca nel contesto di una continua evoluzione di Windows 11, che mira a migliorare le prestazioni rispetto alle versioni precedenti. Con ogni nuova build, Microsoft si propone di ascoltare le esigenze degli utenti e apportare cambiamenti concreti che arricchiscano l’esperienza di utilizzo quotidiana.