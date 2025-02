Windows 11 IoT Enterprise LTSC: Un'edizione specializzata per ambienti professionali

Microsoft offre, oltre alle famose varianti di Windows 11 come Home, Pro, Enterprise e Education, un'opzione meno conosciuta e indirizzata a un pubblico specifico: Windows 11 IoT Enterprise LTSC. Questa edizione è progettata per soddisfare le esigenze di dispositivi commerciali a funzione fissa, come quelli comunemente utilizzati nei settori della sanità, della produzione e della vendita al dettaglio. Grazie a un ciclo di vita esteso di dieci anni, Windows 11 IoT Enterprise LTSC rappresenta una soluzione ideale per chi necessita di un sistema operativo robusto e stabile.

Cos’è Windows 11 IoT Enterprise LTSC e le sue peculiarità

Windows 11 IoT Enterprise LTSC è una versione del sistema operativo Microsoft che non è destinata all'uso generale. È principalmente sviluppata per professionisti IT, produttori di dispositivi e sviluppatori software, fornendo un'installazione essenziale di Windows, priva di molte delle applicazioni e funzionalità che caratterizzano le altre edizioni. In questa versione, gli utenti trovano un sistema operativo "spogliato" delle opzioni considerate non necessarie, puntando a ottimizzare le prestazioni globali del sistema.

Questa edizione non include il Microsoft Store, i widget, Copilot e altre applicazioni ritenute superflue, rendendola più leggera e veloce. Gli utenti non sono obbligati a creare un account Microsoft durante l'installazione, il che consente una maggiore flessibilità nel gestire il sistema secondo le proprie esigenze. Una volta completata l'installazione, gli utenti si troveranno davanti a un ambiente operativo minimalista, che può essere personalizzato a piacere, permettendo di installare solo le applicazioni necessarie.

La semplicità di Windows 11 IoT Enterprise LTSC è una delle sue caratteristiche principali. Mentre offre le funzionalità fondamentali, come il browser Edge e strumenti di base come il Blocco Note e la Calcolatrice, l'assenza di elementi superflui lo rende un’ottima scelta per ambienti lavorativi che richiedono stabilità e longevità.

Funzionalità e limitazioni di Windows 11 IoT Enterprise LTSC

In Windows 11 IoT Enterprise LTSC, le applicazioni preinstallate sono essenziali, limitandosi a software come il Blocco Note, Paint e alcuni strumenti di accesso. Il menu Start, in questo caso, è estremamente ridotto, il che consente una navigazione rapida e diretta. Questa edizione non è acquistabile come le altre versioni standard; è riservata a categorie di utenti specifiche identificate da Microsoft.

Tuttavia, è possibile scaricare una versione di prova di Windows 11 IoT Enterprise LTSC della durata di 90 giorni. Microsoft offre il file ISO, che può essere utilizzato per l'installazione su macchine virtuali o sul proprio hardware. Durante questo periodo di valutazione, gli utenti possono sperimentare il sistema operativo, ma dopo 90 giorni inizieranno a vedere avvisi per passare a una versione completa. È importante sottolineare che la versione di prova permette di utilizzare il sistema solo per un'ora alla volta, dopodiché sarà necessario riavviarlo.

Utilizzando il comando slmgr.vbs /rearm , gli utenti possono estendere il periodo di valutazione fino a un massimo di 270 giorni. Questo comando resetta il contatore di attivazione, consentendo un uso prolungato per chi necessita di una valutazione più approfondita prima di decidere su un acquisto.

Personalizzare l’esperienza di Windows 11 IoT Enterprise LTSC

La personalizzazione di Windows 11 IoT Enterprise LTSC è un aspetto cruciale per sfruttare appieno le sue potenzialità. Per modificare le impostazioni di telemetria e disattivare la raccolta dati, si può accedere al Editor Criteri di gruppo digitando gpedit.msc . Qui si può configurare la diagnostica in modo da adattarsi alle specifiche esigenze aziendali.

Per coloro che desiderano integrare il Microsoft Store e installare applicazioni con il comando PowerShell, ci sono procedure semplici da seguire. Con un comando specifico, gli utenti possono ripristinare il Microsoft Store, aprendo a una vasta gamma di applicazioni. Inoltre, l’utilizzo di Winget permette di installare facilmente programmi direttamente dal prompt dei comandi, facilitando la gestione delle applicazioni necessarie.

Winstall rappresenta uno strumento utile per navigare tra le applicazioni disponibili nel repository Winget. È sufficiente inserire il nome dell’applicazione desiderata e ottenere un comando pronto per l'uso dal terminale. Questa flessibilità assicura che Windows 11 IoT Enterprise LTSC non sia solo un sistema operativo essenziale, ma anche facilmente adattabile alle specifiche esigenze degli utenti.

Infine, per migliorare l'avvio del sistema e controllare le applicazioni che si avviano automaticamente, sono disponibili impostazioni che permettono di gestire il comportamento di Edge e di altre applicazioni in background. Utilizzando il Task Manager, si possono disattivare i programmi non necessari, ottimizzando così il tempo di avvio e l'efficienza complessiva del sistema operativo.

Un aspetto notevole di Windows 11 IoT Enterprise LTSC risiede nella sua capacità di offrire un'opzione semplificata e controllata nel panorama moderno dei sistemi operativi, sempre più concentrato su servizi online e cloud.