Windows 11 24H2: Microsoft rimuove il blocco su Asphalt 8 e ripristina l’aggiornamento

Nel corso dell’ottobre scorso, Microsoft ha avviato la distribuzione dell’ultima versione del suo sistema operativo desktop, Windows 11 24H2. Tuttavia, la transizione non è stata priva di difficoltà e varie problematiche hanno costretto l’azienda a sospendere l’aggiornamento in diverse occasioni. Nella giornata di ieri, la società ha comunicato di aver risolto uno dei principali problemi con un gioco popolare, autorizzando così l’aggiornamento sui dispositivi interessati.

Problemi con Windows 11 24H2

Sin dal suo lancio, Windows 11 24H2 ha presentato diverse difficoltà. Un esempio emblematico è rappresentato dalla creazione di una cache di oltre 8,63 GB, non eliminabile tramite le normali procedure di pulizia del sistema, un inconveniente che ha destato preoccupazione tra gli utenti. Inoltre, un altro grave problema ha riguardato l’assistenza del software CrowdStrike su diversi computer, con il conseguente blocco di alcune applicazioni. Non va dimenticato anche l’impatto sui videogiocatori, che hanno riscontrato difficoltà in molte delle loro esperienze di gioco.

Mentre la maggior parte di queste questioni veniva affrontata, è emerso che Microsoft aveva dapprima istituito un blocco di compatibilità per proteggere gli utenti di Windows 11 24H2 che avevano installato il popolare gioco Asphalt 8: Airborne. Questo intervento era da considerarsi preventivo, volto a ridurre i problemi di instabilità, ma ha suscitato malcontento tra gli utenti desiderosi di aggiornare il loro sistema.

Rimozione del blocco di compatibilità

La buona notizia è che, dopo aver analizzato e sistemato le problematiche con Asphalt 8: Airborne, Microsoft ha recentemente rimosso il blocco di compatibilità. Ciò significa che gli utenti interessati possono ora procedere all’aggiornamento a Windows 11 24H2 senza timori di riscontrare errori durante l’utilizzo del gioco. L’azienda ha comunicato ai suoi utenti che, nonostante il blocco fosse necessario per garantire la stabilità del sistema, l’aggiornamento può ora essere installato tranquillamente.

È comune che Microsoft utilizzi misure simili di protezione per evitare che aggiornamenti non stabili vengano installati su dispositivi potenzialmente vulnerabili. Questo approccio di salvaguardia non è una novità: in passato, situazioni analoghe si erano verificate anche con software come AutoCAD 2022, dove problemi di compatibilità avevano generato malfunzionamenti all’interno dell’installazione.

I prossimi passi per gli utenti

Microsoft ha informato i propri utenti che, nonostante il blocco sia stato rimosso, potrebbero essere necessarie fino a 48 ore prima che l’aggiornamento di Windows 11 24H2 venga reso disponibile attraverso il canale di Windows Update. Pertanto, gli utenti che avevano riscontrato complicazioni legate all’installazione del gioco Asphalt 8 sui loro PC possono presto aspettarsi di ricevere una notifica per procedere con l’aggiornamento.

Inoltre, Microsoft ha consigliato gli amministratori IT di utilizzare i report di Windows Update for Business per tenere traccia della situazione tramite l’ID di salvaguardia 52796746. È essenziale, come sempre, seguire le indicazioni aziendali per garantire un’esperienza di aggiornamento ottimale e senza intoppi.

La rimozione del blocco rappresenta quindi un passo significativo per molti utenti che hanno atteso con impazienza di aggiornare il proprio sistema operativo, restando sempre al passo con le ultime novità e miglioramenti offerti da Microsoft.