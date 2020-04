Windows 10 è stato testato su Samsung Galaxy S8 e Xiaomi Mi 6

Gli appassionati di smartphone e di sistemi operativi, in questi giorni, hanno sicuramente pane per i loro denti. In queti giorni, infatti, il sistema Windows 10 basato su ARM x64 è stato testato su due smartphone: prima sullo dispositivo Xiaomi Mi 6, dopo su Samsung Galaxy S8. Xiaomi Mi 6 riesce ad eseguirlo, in quanto funziona sul sistema basato su ARM x64 per Windows 10.

Windows 10: testato su Samsung Galaxy S8

Il sistema ARM Windows 10 x64 può funzionare in modo simile alla versione desktop: in altre parole, può eseguire file .exe ed è dotato di funzionalità che si possono trovare anche nel normale software. In una delle prime demo, Qualcomm aveva presentato Windows 10 in combinazione con il SoC Snapdragon 820. Il processore, testato in un notebook Windows 10, ha dato risultati impressionanti considerando che era alimentato da un chipset mobile. Questo dispositivo così configurato potrebbe eseguire giochi come World of Tanks, riprodurre video 4K, eseguire MS Office 2019 e tutte le funzioni essenziali.



Dopo aver installato il sistema Windows con successo in uno smartphone con SoC Snapdragon 835, uno dei principali sviluppatori del progetto, Evisio0n, sembra aver raggiunto un’importante pietra miliare che consentirà al progetto di espandersi anche ad altri dispositivi. Tuttavia, tieni presente che questo esperimento con il Galaxy S8 è ancora in fase iniziale di sviluppo e alcune delle funzionalità principali non sono ancora funzionanti, tra cui touch, le fotocamere e alcuni sensori. Al momento non si sa quanto bene funzioni il sistema operativo sul telefono o quanto sia realmente stabile, ma è comunque un’impresa impressionante. Gli appassionati hanno ora molto lavoro da fare per provare a modificare e testare i dispositivi, vedremo quale sarà il prossimo ad essere testato!