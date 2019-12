WinDay il concorso Wind per i suoi clienti: in palio buoni Amazon e giga

WinDay è il concorso nataliazio organizzato da Wind per il giorno di Natale, vala a dire Mercoledì 25 Dicembre 2019, in cui saranno sorteggiati 100.000 clienti Wind, tra fisso e mobile, che riceveranno i premi messi in palio tra cui: giga di internet e buoni spesa di diverse tipologie.

WinDay di Natale

Possono partecipare al concorso WindDay di Natale tutti i clienti Wind privati di età uguale o superiore ai 14 anni alla data di partecipazione, invece non potranno partecipare i clienti business, i dipendenti Wind Tre e coloro che non sono in regola con i pagamenti.

Tra tutti i clienti Wind iscritti al programma fedeltà gratuito, nel giorno di Natale verranno infatti estratti 100.000 vincitori

Wind ha deciso di suddividere in due gruppi i propri clienti ai quali andranno premi differenti. Ad un primo gruppo appartengono i clienti di rete mobile prepagata con un piano tariffario che include sia la parte voce che internet in stato attivo e in regola con le condizioni economiche previste; mentre ad un secondo gruppo appartengono coloro che hanno sottoscritto un abbonamento, coloro che posseggono un’offerta della linea Family con addebito automatico oppure coloro che hanno sottoscritto un contratto per la linea fissa.

I premi sono assegnati in maniera del tutto casuale, per partecipare i clienti Wind dovranno accedere all’app MyWind alla sezione dedicata al programma WinDay, all’interno ci sarà una parte dedicata al CONCORSO WindDay di Natale, che sarò attiva solo dalle ore 00.00 alle ore 23.59 di mercoledì 25 Dicembre 2019.

Una volta all’interno della sezione CONCORSO potete giocare premendo l’apposito tasto ‘gioca’ e entro pochi secondi riceverete un messaggio che vi dirà se siete i vincitori di uno dei premi in palio. Per ogni sessione di gioco, ogni partecipante avrà un unico tentativo di vincita.

I premi del WinDay di Natale

Potranno essere estratti fino a 100.000 vincitori totali e i premi saranno così suddivisi tra i due gruppi:

Gruppo 1 : 98.999 premi WinDay ″ 5 Giga ″ (vala a dire 5 Giga di traffico dati aggiuntivo valido per 7 giorni), 500 buoni regalo Amazon del valore di 10 euro ciascuno;

: 98.999 premi WinDay ″ ″ (vala a dire 5 Giga di traffico dati aggiuntivo valido per 7 giorni), 500 del valore di 10 euro ciascuno; Gruppo 2: 500 buoni regalo Amazon del valore di 10 euro ciascuno, 1 Buono Shopping del valore di 5.000 euro.

I Buoni Regalo non possono essere rimborsati in contanti, rivenduti o trasferiti. Trovate ulteriori dettagli nella pagina dedicata del sito Wind.