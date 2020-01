Wind, ecco le nuove offerte All Inclusive: in arrivo anche una con 100 GB

Quando ci si orienta nella scelta della migliore promozione in base alle nostre esigenze, uno dei primi dettagli che si va a guardare è certamente il quantitativo di GB di traffico dati messo a disposizione dalle varie offerte proposte dai gestori che operano nel settore.

Navigare in internet è diventata ormai una prerogativa imprescindibile per la stragrande maggioranza degli utenti, e gli operatori telefonici sanno bene che più giga sono presenti in un’offerta, maggiore è la possibilità di “accattivare” la clientela.

Una caratteristica che troviamo spesso nelle offerte di Wind, e non è certo un caso se le ultime indiscrezioni rivelano che la storica azienda sia in procinto di lanciare due nuove promo basate proprio su un grosso quantitativo di GB. Nelle prossime ore Wind dovrebbe infatti annunciare All Inclusive Young e Junior Limited Edition, con validità fino al 19 gennaio 2020.

I tempi per l’attivazione sono quindi molto stretti, ma dato il “bundle” delle due offerte vale davvero la pena farci un pensierino. La All Inclusive Junior Limited Edition propone minuti illimitati per chiamare qualsiasi numero Wind sul territorio nazionale e 100 minuti da poter sfruttare verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobili); inoltre l’offerta garantisce anche 100 sms verso tutti i numeri nazionali. Ma la caratteristica principale è appunto il quantitativo di giga: la All Inclusive Junior Limited Edition mette a disposizione ben 50 GB di traffico dati, al prezzo di 6,99 euro al mese (con addebito sul credito residuo).

Per quanto riguarda invece l’altra offerta, ovvero la All Inclusive Young Limited Edition, anche qui sono garantiti minuti illimitati: tuttavia, rispetto alla Junior Limited Edition, l’utente può sfruttarli per chiamare tutti i numeri nazionali, sia fissi che mobili. L’offerta mette a disposizione anche 200 sms ma soprattutto 50 GB di traffico dati. Per questa promo il prezzo è un pò più alto: 11,99 euro al mese.

Il 14 gennaio verrà lanciata anche la All Inclusive Young Easy Pay Limited Edition, con minuti e sms illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati, al prezzo di 11,99 euro al mese. Va comunque ricordato che le offerte “Young” sono rivolte esclusivamente ai clienti che hanno meno di 30 anni.