Wind All Inclusive Young Easy Pay: minuti e SMS illimitati e 100GB

A partire da questa settimana Wind ha lanciato la sua nuova promozione All Inclusive Young Easy Pay Limited Edition che tutti gli Under 30 possono attivare gratuitamente, seguendo le istruzioni condivise nel sito ufficiale.

Questa nuova offerta è dedicata ai nuovi clienti sotto in trent’anni, con o senza portabilità del numero, e concede a tutti coloro che la attiveranno minuti illimitati, SMS illimitati e 100GB di internet al prezzo di 11,99 euro al mese.

All Inclusive Young Easy Pay

Per attivare questa promozione gratuitamente tutti gli interessati dovranno accedere al sito di Wind ed entrare nella sezione offerte selezionando l’offerta All Inclusive Young Easy Pay. Qui, dopo avervi spiegato tutti i dettagli dell’offerta, avete la possibilità di inserire il vostro numero di telefono per ricevere un codice di attivazione.

Una volta ricevuto il codice di attivazione potete recarvi presso uno dei centri abilitati Wind e chiedere l’attivazione delle promozione GRATUITAMENTE.

Il negozio procederà con l’attivazione gratuita della nuova offerta che permetterà di avere minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 100GB di internet in connettività 4G a soli 11,99 euro al mese.

Si può scegliere di pagare con carta di credito, addebito su conto corrente o con le carte conto abilitate come PostePay.

Quest’offerta si applica anche nel caso di viaggi in Unione Europea per chiamare, mandare messaggi e navigare secondo le Condizioni Generali di Contratto .

Altri servizi inclusi nell’offerta sono: Hotspot, Segreteria Telefonica ed SMS MyWind, per sapere chi vi ha cercato.

Se volete sapere dove si trova il centro Wind autorizzato più vicino a voi potete consultare l’apposita sezione del sito ufficiale www.wind.it/negozi-wind.

Fonte mondomobileweb