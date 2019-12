Wind, è l’ultimo giorno per attivare la All Inclusive 50 Fire: dettagli e prezzi

Il 2020 porterà tante novità anche nel settore delle offerte telefoniche. Per il prossimo anno, infatti, le aziende che operano in questo campo hanno già in cantiere delle nuove promozioni che di certo troveranno largo consenso nella clientela.

Nel frattempo, è ancora possibile attivare qualche ottima offerta che ha caratterizzato l’ultima parte del 2019. E’ il caso di Wind, che mantiene aperta la possibilità di attivare una delle sue promozioni più interessanti: tuttavia gli interessati devono sbrigarsi, perchè l’offertona dello storico marchio scade alla mezzanotte di oggi.

Stiamo parlando della All Inclusive 50 Fire, un’offerta davvero molto accattivante, che Wind ha voluto strutturare in modalità “operator attack”. Potranno infatti attivarla solo coloro che provengono da Iliad o da altri operatori virtuali, fatta eccezione per Lycamobile.

Ma quali sono le caratteristiche rendono la All Inclusive 50 Fire un’offerta così interessante? Prima di tutto i minuti illimitati, che gli utenti possono sfruttare per chiamare qualsiasi numero sul territorio nazionale. Inoltre, la promozione di Wind mette a disposizione anche 200 sms da inviare a qualsiasi numero. Ma la vera “chicca” è ovviamente il (largo) quantitativo di GB di traffico dati: la All Inclusive 50 Fire garantisce infatti 50 GB di traffico internet al mese alla velocità del 4.5.

Un “bundle” a dir poco invitante, reso ancora più “appetitoso” dal prezzo stabilito da Wind per l’attivazione di questa offerta. Per coloro che provengono da Iliad e altri MVNO, infatti, il prezzo mensile è di soli 6,99 euro con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile collegata.

Il primo mese, oltre alle 6,99 euro della promozione, l’utente dovrà sborsare anche 10 euro per l’acquisto della SIM e 11,90 per l’attivazione della promozione. Wind consente anche di attivare la versione Easy Pay, che mantiene lo stesso prezzo ma garantisce 100 GB di traffico: tuttavia, con la Easy Pay si deve sottostare ad un vincolo contrattuale di 24 mesi, oltre al pagamento tramite conto corrente.