Wiko Y81, ufficiale il nuovo smartphone: in arrivo anche in Italia. Il punto forte è l’autonomia

Wiko ha appena annunciato il lancio di un nuovo telefono che presenta caratteristiche molto interessanti, a cominciare dall’importante autonomia. Stiamo parlando dell’Y81, un prodotto che garantisce “un divertimento senza sosta per due giorni di fila”, come assicurato dall’azienda nel post di presentazione del suo nuovo smartphone.

La batteria del device è infatti da 4000 mAh, ma come dice Wiko è una “long-lasting”: due giorni di autonomia con una singola carica, a dimostrazione di come l’azienda abbia puntato molto sull’affidabilità e sull’energia. Ma a caratterizzare in maniera positiva l’Y81 non c’è soltanto l’autonomia. Wiko svela anche tutti gli altri aspetti interessanti di questo prodotto, come ad esempio il display full screen immersivo.

Il telefono è infatti dotato di uno schermo da 6,22” che consente di “godere di una visualizzazione ampia in un unico colpo d’occhio”. E’ la stessa Wiko a sottolineare come i filmati o i video in HD+ consentono di osservare tutti dettagli con la massima nitidezza. Inoltre, la tecnologia IPS integrata rende la lettura del testo e la visualizzazione delle immagini chiara e luminosa, da qualsiasi angolazione.

Un altro dettaglio che troverà certamente grande apprezzamento nella clientela è la memoria. Wiko sa bene che i telefoni di oggi devono poter disporre di un’ampia capacità di memoria, ed è per questo che l’Y81 arriva sul mercato con 32 GB di memoria interna, con la possibilità di estendere la capacità di archiviazione fino a 256 GB con una scheda microSD.

E per quanto riguarda il comparto foto? Anche qui Wiko Y81 non delude, con la Camera GO da 13MP che garantisce foto sempre nitide, senza dimenticare la fotocamera frontale DA 5MP, che consente di dare libero sfogo alla creatività con l’effetto sfumato. Il prodotto viene proposto in tre varianti di colore, ovvero Deep Blue, Gold e Green.

Il nuovo smartphone sarà disponibile anche nel mercato italiano entro il mese di agosto 2020, al prezzo di 109,99 euro.