Wiko presenta View 5 e View 5 Plus: lo slogan è “Una settimana, solo due ricariche”

Wiko ha appena annunciato 2 nuovi telefoni della sua serie View, utilizzando uno slogan che fa subito capire su cosa ha puntato maggiormente l’azienda. “Una settimana, solo due ricariche”, dice la didascalia, precisando che le batterie da 5.000 mAh con cui sono equipaggiati entrambi i device possono durare più di 3 giorni con una singola carica.

Il View 5 e il View 5 Plus sono abbastanza simili. Le principali differenze tra i due prodotti sono il processore e la configurazione della memoria, anche se il View 5 Plus è ovviamente più “veloce” della variante standard.

Il Wiko View 5 è alimentato con un processore MediaTek Helio A25, un chip da 12 nm con 8 core Cortex-A53 che funzionano a 1,8 GHz, più una GPU PowerVR GE8320. Il tutto abbinato a 3 GB di RAM, con 64 GB di memoria interna con slot microSD.

Il Wiko View 5 Plus, invece, funziona con un processore Helio P35, un chip da 16 nm con gli 8 core A53 fino a 2,3 GHz. La GPU GE8320 funziona a clock leggermente superiori per l’avvio. Inoltre, il telefono è dotato di 4 GB di RAM e 128 GB di memoria (ancora una volta con uno slot microSD). Entrambi i telefoni eseguono Android 10 come sistema operativo.

Tutti e due i telefoni hanno un display LCD IPS da 6,55″, con risoluzione di 720 x 1.600 px (20: 9) sulla parte anteriore e fotocamera frontale da 8 MP nascosta nell’angolo in alto a sinistra. Sul retro troviamo una fotocamera principale da 48 MP e una fotocamera ultrawide da 120 ° con un sensore da 8 MP. Il comparto foto sul retro è completato da una fotocamera macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP per gli scatti bokeh.

La connettività aggiuntiva include Wi-Fi b / g / ne Bluetooth 4.2. La ricarica viene eseguita (lentamente) tramite la porta microUSB vecchio stile, ma almeno a bordo dei due telefoni Wiko c’è un jack per cuffie da 3,5 mm e un ricevitore radio FM. Wiko View 5 sarà disponibile entro settembre nelle varianti di colore Midnight Blue, Peach Gold e Pine Green al prezzo di 169,99 euro; il View 5 Plus costerà invece 199,99 euro, e verrà lanciato sul mercato sempre entro settembre nelle colorazioni Aurora Blue e Iceland Silver.