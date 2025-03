Wi-Fi stellare per i viaggiatori: United Airlines introduce Starlink nella sua flotta regionale

Nel mondo della mobilità aerea, la connettività in volo sta per subire un cambiamento radicale. United Airlines ha intrapreso un'importante collaborazione con SpaceX, già annunciata alla fine dello scorso anno, per l'installazione del sistema di Wi-Fi satellitare Starlink a bordo dei propri aerei. Questa iniziativa promette di offrire una connessione internet senza precedenti, di gran lunga superiore rispetto a quella attualmente disponibile sui voli regionali.

Un'innovazione nelle esperienze di volo

La nuova tecnologia introduce velocità di connessione fino a 250 Mbps, ponendosi al livello di molti servizi internet terrestri e superando di oltre 50 volte le prestazioni delle attuali soluzioni per aeromobili regionali. Aggiungere il sistema Starlink non solo migliora la banda larga, ma consente anche di ridurre il peso sugli aerei e facilita i processi d'installazione rispetto ai tradizionali sistemi Wi-Fi utilizzati in aviazione.

In questi giorni, nel hangar di manutenzione vicino all'Aeroporto Internazionale di Nashville, sono stati avviati i lavori per l'integrazione del nuovo hardware Starlink. Gli esperti hanno già montato il primo sistema su un Embraer E175, un aereo popolare per i voli regionali. United prevede di equipaggiare circa 40 aerei simili ogni mese fino alla fine dell'anno, contribuendo a un cambiamento massiccio nel modo di affrontare la connettività a bordo.

Tecnologie leggere e installazioni rapide

Il sistema Starlink è composto da una serie di dispositivi, inclusi antenna, unità di alimentazione e punti di accesso wireless, per un peso totale di 85 libbre. Questa leggerezza e compattezza permette un'installazione che richiede circa otto ore, un tempo notevolmente inferiore rispetto ai sistemi concorrenti, che possono pesare oltre 300 libbre e prolungare il fermo dell'aereo per oltre dieci giorni. Questo si traduce non solo in un risparmio di tempo, ma anche in una maggiore efficienza del carburante.

Durante il processo di installazione, non viene semplicemente aggiunto il nuovo hardware, ma viene rimossa completamente la tecnologia precedente, garantendo così una transizione fluida e senza compromessi.

Secondo Grant Milstead, vice presidente della tecnologia digitale di United, il successo di questa operazione è dovuto al team di esperti, all'avanzata tecnologia e alle attrezzature impiegate, elementi chiave per implementare questo servizio innovativo rapidamente.

Maggiore connettività per un volo migliore

Questo upgrade non sarà solo vantaggioso per i passeggeri in cerca di intrattenimento durante il volo. Con una banda più ampia, anche il personale di bordo potrà utilizzare con maggiore affidabilità i propri dispositivi per comunicare con il team a terra. La capacità di Starlink di mantenere una connessione stabile grazie alla tecnologia laser inter-satellitare porta anche un altro vantaggio: i passeggeri potranno accedere a internet sia durante il decollo che l'atterraggio, senza dover aspettare che l'aereo sia in volo.

Questo significa che esplorare il web o persino giocare online diventerà parte integrante dell'esperienza di volo. Con l'aumento della domanda di dati a bordo, le prospettive di un viaggio aereo più connesso diventano sempre più concrete.

United Airlines ha in programma di estendere l'installazione del sistema Starlink a tutti i propri aerei principali entro la fine dell'anno, sempre a seguito dell’approvazione da parte della FAA per ciascun tipo di velivolo. Siamo quindi di fronte a un'era nuova per i viaggi aerei, in cui la connettività satellitare diventa la norma.