WhatsApp, fine del supporto per i Windows Phone e per molti telefoni “datati”

WhatsApp sta dicendo addio al mondo Windows Phone. L’app di messaggistica ha appena comunicato la fine del supporto ufficiale per la piattaforma mobile gestita da Microsoft.

La società di proprietà di Facebook ha deciso di ritirare il supporto da tutte le versioni di Windows Phone a partire da oggi, martedì 31 dicembre. Ciò significa che, indipendentemente dall’iterazione di Windows Phone del proprio dispositivo, non verrà più garantito alcun supporto ufficiale per WhatsApp. L’app di messaggistica istantanea, che ha oltre 1,5 miliardi di utenti in tutto il mondo, terminerà il supporto ufficiale anche per tutti i dispositivi con Android versione 2.3.7 e precedenti insieme ai modelli di iPhone con iOS 8 e precedenti: lo “stop” è previsto a partire dal prossimo 1 febbraio 2020.

Basta fare un calcolo veloce per capire che la fine del supporto interesserà moltissimi telefoni, anche se tutti piuttosto datati. Come confermato anche da diversi siti web, agli utenti che posseggono dispositivi con Android versione 2.3.7 e precedenti oppure iOS 8 e precedenti è già vietato creare nuovi account WhatsApp o verificare nuovamente gli account esistenti.

Nonostante la fine del supporto, WhatsApp continuerà a funzionare regolarmente sul proprio dispositivo Windows Phone. Tuttavia non verranno più garantiti aggiornamenti o implementazioni a livello di sicurezza. “Poiché non sviluppiamo più attivamente questi sistemi operativi, alcune funzionalità potrebbero smettere di funzionare in qualsiasi momento”, ha scritto WhatsApp nella sua sezione FAQ, chiarendo nel dettaglio la fine del supporto per le versioni di Windows Phone.

Dal mese di luglio di quest’anno, WhatsApp non è disponibile per il download tramite Microsoft Store. Windows 10 Mobile, che è il successore delle precedenti versioni di Windows Phone, sarà interessato dalla fine del servizio dal 14 gennaio 2020. Ciò significa che la piattaforma stessa non riceverà alcun aggiornamento di sicurezza a partire dall’inizio del mese prossimo.