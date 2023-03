WhatsApp sta per introdurre l'autodistruzione per le chat di gruppo

Negli ultimi tempi Telegram ha superato WhatsApp in termini di funzionalità e non è certo un caso se la piattaforma fondata dall'imprenditore russo Pavel Durov sta ottenendo sempre più riscontri. Tuttavia, nonostante la crescita di Telegram, l'app di messaggistica preferita dagli utenti di tutto il mondo continua ad essere WhatsApp.

Gli sviluppatori di WhatsApp sanno bene che per mantenere la leadership è necessario fare in modo che la piattaforma sia sempre aggiornata e venga incontro alle richieste di una platea sempre più vasta. Proprio in questi ultimi giorni è emerso che WhatsApp starebbe testando una nuova funzionalità che consentirebbe di silenziare le chiamate da un numero sconosciuto: una novità che pare riguardare gli smartphone Galaxy e altri telefoni Android. Il sito WABetaInfo fa sapere che WhatsApp potrebbe presto introdurre anche un'altra funzionalità.

WhatsApp, infatti, potrebbe consentire di creare gruppi 'autodistruggenti'. Al momento, le opzioni di messaggistica autodistruggente disponibili su WhatsApp includono i messaggi che scompaiono, quelli che possono essere visualizzati una volta sola e gli aggiornamenti di stato. Ma la piattaforma di proprietà di Meta è pronta ad introdurre questa novità, che consentirebbe di creare nuovi gruppi che si autoeliminerebbero dopo un certo periodo di tempo. In questo modo si riuscirebbe a recuperare un bel po' di spazio di archiviazione.

Saranno gli utenti stessi a definire una data di scadenza predeterminata: il gruppo WhatsApp si autodistruggerà una volta raggiunta la data di scadenza. La tempistica predefinita include un giorno, una settimana e un intervallo di date personalizzato. Inoltre, sembra che verrà introdotta anche un'opzione per rimuovere la data di scadenza predefinita.

Al momento la funzionalità è in fase di test su iOS e molto probabilmente la vedremo presto arrivare sui dispositivi Apple. L'impressione è che anche i telefoni Android la riceveranno presto.