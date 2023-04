WhatsApp si ispira a Telegram: arrivano le emoji animate

WhatsApp, il servizio di messaggistica istantanea più famoso al mondo, ha aggiunto molte funzionalità alla sua piattaforma negli ultimi due anni per venire incontro alle esigenze di una platea diventata sempre più ampia. Tuttavia, la maggior parte delle nuove funzionalità sono per lo più ispirate al grande rivale, Telegram, che pure ha aumentato a dismisura i consensi nell’ultimo periodo. Ora pare che WhatsApp abbia preso spunto da un’altra funzionalità di Telegram.

Secondo un nuovo report di WABetaInfo, infatti, WhatsApp ha iniziato a testare emoji animate nelle chat: una mossa che non coglie spiazzati gli utenti, dato che già da qualche tempo sono circolate indiscrezioni che volevano WhatsApp pronta a introdurre emoji e adesivi più divertenti. La funzione comparirà nel momento in cui si invierà una singola emoji: WhatsApp convertirà automaticamente un’emoji normale in una animata e aumenterà anche la dimensione dell’emoji per dare maggiore risalto.

Come riportato anche da SamMobile, le emoji animate sono state realizzate usando Lottie, una libreria che consente ai progettisti di creare facilmente animazioni semplici mantenendo le dimensioni dei file ridotte. In questo momento, le emoji animate sono state individuate su una versione beta di WhatsApp per desktop. Tuttavia, la funzione dovrebbe arrivare presto anche nelle versioni beta di WhatsApp per Android, iOS e macOS.

Questa nuova versione beta di WhatsApp apporta anche alcune modifiche minori, tra cui un cambiamento alla dimensione del testo per la sezione Informazioni sotto ogni contatto. Le dimensioni ridotte del testo consentono infatti di visualizzare più informazioni nello stesso momento.