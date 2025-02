WhatsApp si aggiorna: nuove funzionalità per gruppi e stati nella versione beta per Android

WhatsApp, l'applicazione di messaggistica più popolare al mondo, continua ad arricchire la propria offerta per gli utenti Android con nuove ed entusiastiche funzionalità. Le versioni beta 2.25.4.3 e 2.25.3.22 portano significativi miglioramenti in particolare per la gestione dei gruppi e la creazione di stati, ponendo l'accento su un utilizzo più personalizzato e accessibile dell’app.

Etichette personalizzate per i membri dei gruppi

Una delle novità più attese nella beta 2.25.4.3 riguarda l'introduzione di etichette personalizzabili per i membri dei gruppi. Questa funzionalità, ancora in fase di elaborazione, permette di identificare il ruolo di ciascun partecipante all'interno delle chat di gruppo attraverso etichette che possono essere modificate liberamente.

A differenza delle opzioni di etichettatura disponibili su altre piattaforme, WhatsApp ha scelto di offrire un’esperienza flessibile. Gli utenti non dovranno più limitarsi a un elenco statico di ruoli predefiniti ma potranno creare etichette come “Team Capo”, “Coordinatore Eventi” o “Referente Sicurezza”. Questo approccio rende chiaro il contributo di ogni membro e facilita l'interazione per chi partecipa attivamente alle discussioni.

Un aspetto interessante di questa funzionalità è che le etichette saranno specifiche per ogni singolo gruppo, evitando che vengano trasferite automaticamente in altre conversazioni. Questo non solo garantisce la privacy, ma mantiene anche il contesto sociale e organizzativo di ogni discussione. Inoltre, in caso di reinstallazione dell'app, le etichette rimarranno memorizzate, garantendo coerenza nella gestione dei ruoli anche se l'utente dovesse cambiare dispositivo o dover reinstallare l’app.

Strumenti avanzati per la creazione di stati

Per quanto riguarda gli stati, la versione beta 2.25.3.22 introduce miglioramenti significativi che mirano a rendere più accessibili gli strumenti per la creazione di stati. L'interfaccia ha subito un restyling che facilita l'accesso e l'utilizzo delle diverse modalità di condivisione.

Tra le novità salienti emerge l’aggiunta di due scorciatoie direttamente nella schermata della galleria, dedicate alla selezione di contenuti multimediali da condividere. Attraverso un pulsante di azione fluttuante nella sezione "Aggiornamenti", gli utenti possono ora creare stati testuali o inviare messaggi vocali con un semplice tocco, rendendo il processo di condivisione molto più immediato e diretto.

Un'altra significativa modifica è la separazione delle interfacce di creazione per stati vocali e testuali, che precedentemente erano unite. Questa distinzione non solo rende l'uso più intuitivo, ma potrebbe anche incentivare gli utenti a esplorare di più la funzione degli aggiornamenti vocali, un’opzione che fino ad ora era poco sfruttata.

Come aggiornare WhatsApp e accedere al programma beta

Per coloro che desiderano rimanere al passo con le ultime innovazioni proposte da WhatsApp, è fondamentale assicurarsi di avere l’ultima versione dell'app installata. È possibile controllare le aggiornamenti direttamente dal Google Play Store: un semplice clic sul pulsante appropriato consente di installare le ultime novità.

Il programma beta, attualmente pieno, consente agli utenti di provare funzionalità prima che vengano rese disponibili al pubblico. Coloro che desiderano esplorare le ultime offerte della beta devono effettuare un’installazione manuale degli APK disponibili su portali come APK Mirror. L'ultima versione beta, la 2.25.4.3, può essere scaricata direttamente da lì.

Per rimanere sempre informati sulle novità e sulle offerte esclusive nel mondo della tecnologia, gli utenti possono seguire anche il canale ufficiale WhatsApp dedicato a queste tematiche, così come il canale PrezziTech per le migliori occasioni del momento.