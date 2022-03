WhatsApp lancia altre sei funzioni per i messaggi vocali: tutte le novità

Tra le caratteristiche più apprezzate dagli utenti di WhatsApp c’è sicuramente la possibilità di inviare messaggi vocali, anche se in realtà la funzionalità diventa molto meno gradita quando si ricevono audio lunghissimi. Anche per questo motivo, negli ultimi tempi la piattaforma di messaggistica ha introdotto delle novità che permettono di ascoltare più rapidamente i messaggi vocali.

Nelle scorse ore WhatsApp ha comunicato che ogni giorno gli utenti si scambiano circa sette miliardi di messaggi vocali sulla propria piattaforma: una conferma di come la funzionalità rappresenti ormai uno strumento irrinunciabile. WhatsApp sta quindi provando a renderla ancora più utile: la famosa app, infatti, ha appena annunciato l’introduzione di sei ulteriori funzionalità di messaggistica vocale: l’obiettivo è una maggiore organizzazione e un miglioramento dell’utilizzo dei flussi audio correlati.

Messaggi vocali su WhatsApp: le sei nuove funzioni

Riproduzione fuori dalla chat

Questa nuova funzione consente all’utente di ascoltare un messaggio vocale al di fuori di una chat, proprio come è già possibile fare con un video di YouTube condiviso su WhatsApp. Sarà quindi possibile leggere e rispondere ad altri messaggi mentre si ascolta il ​​messaggio vocale che appare come una barra nella parte superiore dell’app.

Sospendi/Riprendi registrazione

Con questa funzione gli utenti possono mettere in pausa e riprendere la registrazione del messaggio vocale in un secondo momento.

Visualizzazione a forma d’onda

Questa funzione, prettamente estetica, consiste in una rappresentazione “visiva” del suono del messaggio vocale, in modo tale da permettere all’utente di seguire la registrazione.

Ascolta anteprima

Questa funzione consente invece di ascoltare in anteprima i messaggi vocali prima di inviarli.

Continua la riproduzione

Dopo aver messo in pausa durante l’ascolto di un messaggio vocale, si può riprendere la registrazione dal punto in cui si è lasciato non appena si riapre la chat.

Riproduzione veloce per i messaggi inoltrati

WhatsApp consente ora di riprodurre anche i messaggi vocali inoltrati a velocità 1,5x o 2x, in modo tale da poterli ascoltare più velocemente.

