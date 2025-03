WhatsApp per Mac: l’aggiornamento alla versione 25.7.77 e tutte le novità introdotte

Negli ultimi giorni, WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua applicazione destinata ai computer Mac, che porta l’app alla versione 25.7.77. Questa versione offre agli utenti un’esperienza più fluida, in particolare con l’aggiunta dei “Canali“, una funzionalità attesa da tempo. Lo sviluppo dell’app ha l’obiettivo di migliorare la fruibilità della piattaforma di messaggistica anche su sistemi Mac, ampliando le opzioni disponibili per chi utilizza WhatsApp anche dal computer.

WhatsApp per Mac: dettagli dell’aggiornamento

Dopo diversi mesi di attesa, gli utenti di WhatsApp su Mac possono finalmente beneficiare dell’accesso ai Canali. Questa novità, che era stata precedentemente introdotta in una versione beta, è ora disponibile a tutti nella scheda “Aggiornamenti“, che integra anche le funzionalità legate agli aggiornamenti di stato. Fino a questo momento, gli utenti potevano solo visualizzare le notifiche riguardanti i Canali, senza possibilità di interazione. Con il nuovo aggiornamento, WhatsApp ha potenziato la funzionalità, rendendo più semplice e immediato il seguire e partecipare attivamente ai Canali.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Inoltre, il passaggio dalla vecchia app basata su Electron alla nuova versione sviluppata su Catalyst è un passo importante per ottimizzare le performance e la stabilità. L’obiettivo è fornire un’esperienza d’uso completa, eliminando i disagi e le limitazioni che gli utenti avevano affrontato finora. L’aggiornamento, quindi, non solo introduce nuove funzionalità, ma porta anche miglioramenti significativi in termini di stabilità e performance dell’interfaccia.

Le migliorie specifiche e correzioni di bug

Oltre all’introduzione dei Canali, l’aggiornamento include una serie di miglioramenti e correzioni pensati per risolvere problemi noti. Tra le novità più rilevanti, ci sono:

Il problema che causava l’apparizione dell’interfaccia utente delle emoji anche quando non utilizzata è stato risolto.

Le azioni oscurate durante l’inoltro di un messaggio non saranno più un inconveniente, poiché il bug è stato corretto.

La visualizzazione corretta dell’emoji “persona in sedia a rotelle manuale rivolta a destra” nelle reazioni a un messaggio è ora assicurata.

Anche le emoji nell’editor dei file multimediali non verranno più rimosse durante la composizione.

È stata risolta una questione relativa alla modifica delle informazioni sul gruppo, che prima non mostrava l’opzione di rimuovere l’immagine del gruppo.

Tra le altre problematiche corrette ci sono quelle riguardanti il funzionamento dei tasti freccia nella schermata di visualizzazione e la transizione tra modalità chiara e scura su macOS Sequoia.

L’elenco delle migliorie e delle correzioni è dettagliato nel changelog sull’App Store, dove gli utenti possono consultare tutti gli aspetti del nuovo aggiornamento. Queste modifiche consentiranno un utilizzo più fluido dell’applicazione, permettendo di concentrarsi sulle conversazioni senza distrazioni o malfunzionamenti.

Come aggiornare WhatsApp su Mac

Per chi desidera installare la versione più recente di WhatsApp, il processo è estremamente semplice. È sufficiente aprire l’App Store e recarsi nella sezione “Aggiornamenti“. Qui è possibile trovare la voce relativa all’aggiornamento alla versione 25.7.77 e procedere con il download. In alternativa, gli utenti possono anche utilizzare un link diretto per accedere alla pagina di aggiornamento.

Con questo nuovo aggiornamento, WhatsApp per Mac si presenta come un’app più completa, pronta a soddisfare le esigenze di chi desidera rimanere sempre connesso, sia da smartphone che da computer. Un miglioramento che gli utenti non vorranno certamente perdere.