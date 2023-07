WhatsApp, ora si può messaggiare senza salvare i contatti

Negli ultimi due anni WhatsApp ha ricevuto una serie di nuove funzionalità che gli utenti richiedevano da molto tempo. Ad esempio, la piattaforma di messaggistica ha recentemente aggiunto funzionalità come l’opzione per utilizzare lo stesso account su più dispositivi, la possibilità di modificare i messaggi e un’opzione di blocco per le singole chat.

Come facilmente immaginabile, la società di proprietà di Meta continua a proporre novità per la sua vastissima platea di utenti. L’ultima aggiunta sta già scatenando l’entusiasmo di tutti coloro che usano abitualmente WhatsApp. Gli utenti, infatti, potranno ora inviare messaggi ai numeri di telefono senza doverli salvare come contatti.

Prima di questo aggiornamento era possibile chattare su WhatsApp solo cliccando su un numero condiviso in una chat o utilizzando la soluzione alternativa, che consiste nell’inserire un URL in un browser. Con questo update, invece, tutto ciò che bisogna fare è premere il pulsante del nuovo messaggio nella schermata principale di WhatsApp (la piccola icona verde in basso a destra dello schermo), toccare l’icona di ricerca, inserire il numero a cui si vuole inviare il messaggio e infine premere il pulsante Chat che compare accanto al risultato della ricerca.

E non è tutto, perché questa funzione è stata rilasciata direttamente per tutti gli utenti di WhatsApp invece di apparire per la prima volta nella versione beta dell’app. Tuttavia, dal momento che è stata lanciata di recente, potrebbe non essere immediatamente disponibile su tutti i telefoni. Coloro che non l’hanno ancora ricevuta dovranno pazientare qualche giorno.