WhatsApp ora è l’app di messaggistica e chiamate predefinita su iPhone con iOS 18

Con l’uscita di iOS 18, gli utenti Apple ricevono una significativa novità per quanto riguarda la personalizzazione delle app predefinite. Da oggi, è possibile impostare WhatsApp come applicazione di default per chiamate e messaggi, permettendo così una maggiore libertà nell’utilizzo del proprio smartphone. Questa funzionalità mira a migliorare l’esperienza dell’utente, in particolare per chi utilizza frequentemente WhatsApp, rendendo più immediato l’accesso alle comunicazioni. Tuttavia, ci sono ancora limitazioni che è importante discutere.

Impostare WhatsApp come app predefinita

La nuova funzionalità consente infatti di aprire WhatsApp semplicemente premendo sui numeri di telefono trovati online, oppure utilizzando l’opzione di messaggistica presente nei contatti. Questo rappresenta un cambiamento notevole rispetto al passato, quando gli utenti erano costretti a utilizzare le app di messaggistica integrate di Apple. Grazie a questo update, è ora possibile inserire i numeri direttamente nella scheda delle chiamate di WhatsApp, il che facilita le chiamate internazionali e la comunicazione con contatti che usano prevalentemente questo servizio. Tuttavia, è fondamentale tenere presente che le chiamate in arrivo devono continuare a passare tramite l’app nativa di Apple, limitando quindi la sostituzione totale delle app di sistema. Nonostante questo, l’aggiornamento offre diversi vantaggi, rendendo l’interazione con WhatsApp più fluida.

Limitazioni delle nuove impostazioni

Nonostante l’impegno di Apple nel fornire maggior controllo sulle app predefinite, ci sono ancora aspetti che lasciano gli utenti a desiderare. Un tema frequente nei feedback è la mancanza di possibilità di scegliere un’app per le mappe alternative. Infatti, quando si clicca su un indirizzo all’interno di un messaggio o di una pagina web, l’app di Maps di Apple si apre automaticamente, ignorando eventuali preferenze dell’utente. Questo aspetto potrebbe sembrare un dettaglio, ma rispecchia la natura chiusa e rigorosa dell’ecosistema Apple. Gli utenti possono contare su un’ulteriore implementazione futura, ma al momento non si è mostrato alcun segno di cambiamento in questa area.

Prospettive future e reazioni

Nonostante le limitazioni, l’introduzione di WhatsApp come app di default è un importante passo avanti per gli utenti iPhone, specialmente per coloro che utilizzano frequentemente il servizio per la comunicazione. La crescente integrazione di app di terze parti nel sistema operativo porta con sé una sensazione di maggiore libertà e personalizzazione nell’utilizzo del dispositivo. Le reazioni da parte degli utenti sono generalmente positive e ciò fa ben sperare per futuri sviluppi analoghi. Apple sta chiaramente cercando di modernizzare le proprie applicazioni e di rispondere alle esigenze della propria clientela, e un’ulteriore apertura non può che portare a una user experience più soddisfacente.

L’auspicio è che Apple continui su questa strada di evoluzione tecnologica, rendendo l’iPhone un dispositivo sempre più flessibile e in grado di rispondere alle istanze di personalizzazione degli utenti. La comunicazione è al centro della vita quotidiana e migliorare l’interazione con le app più utilizzate è fondamentale per il successo del brand.