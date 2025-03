WhatsApp: nuove funzionalità in arrivo e aggiornamenti per la versione beta

Il mondo della messaggistica istantanea è in continua evoluzione e WhatsApp non è da meno. Il team di sviluppatori sta lavorando incessantemente per migliorare l’esperienza degli utenti, introducendo nuove funzionalità e risolvendo eventuali problemi tecnici. Con l’obiettivo di offrire sempre più opzioni di personalizzazione, nelle ultime ore è stata rilasciata una nuova versione beta dell’app: la 2.25.5.20, dedicata ai dispositivi Android.

Novità in sviluppo per gli utenti di WhatsApp

Uno degli aggiornamenti più interessanti in fase di sviluppo riguarda la possibilità di modificare adesivi fotografici per gli aggiornamenti di stato. Questa nuova funzione permetterà agli utenti di aggiungere più immagini contemporaneamente, arricchendo così la loro espressione creativa sulla piattaforma. Recentemente, alcuni beta tester hanno avuto la possibilità di sperimentare questa novità, notando l'apparizione di un nuovo contenuto nell'editor dell’app.

Grazie a questa funzionalità, gli utenti potranno sovrapporre un’immagine su un'altra, creando un collage visivo che rende gli aggiornamenti di stato più accattivanti e personalizzati. In pratica, sarà possibile scegliere tra diverse forme predefinite per decorare le foto, adattandole al contesto del messaggio che si desidera comunicare. La libertà di ridimensionare e spostare gli elementi consentirà di dare spazio alla fantasia e all’immaginazione degli utenti, rendendo ogni aggiornamento unico.

Tempistiche di disponibilità e guide utili

Attualmente, non sono state divulgate informazioni precise su quando questa funzionalità sarà implementata nella versione stabile dell’app per un uso generalizzato. Questo lascia gli utenti in attesa di ulteriori comunicazioni da parte di WhatsApp, sperando che il roll-out avvenga nel più breve tempo possibile. La curiosità per le nuove opzioni di personalizzazione è alta e molti utenti sono ansiosi di testare le novità realizzate dal team degli sviluppatori.

