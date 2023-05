WhatsApp, nuova interfaccia per il menu dei messaggi

WhatsApp sta lavorando a diverse nuove funzionalità, tra cui Chat Lock, che consentirà di proteggere le chat riservate. L’azienda che fa capo a Meta ha accelerato l’implementazione di nuove funzionalità, mentre alcune sono ancora in fase di test. Come riportato anche da SamMobile, nelle scorse ore è stata individuata un’altra funzionalità che andrebbe a ridefinire l’approccio di WhatsApp ai menu contestuali.

Stando al report, infatti, la riprogettazione del menu contestuale è attualmente in fase di beta test. Tuttavia, sul sito WABetaInfo sono stati pubblicati alcuni screenshot che consentono di dare una prima occhiata al nuovo look del menu contestuale di WhatsApp. In particolare, quando si tocca e si tiene premuto un messaggio per selezionarlo nell’attuale versione stabile di WhatsApp vengono mostrare solo alcune emoji per le reazioni, mentre altre opzioni – come quelle di cancellazione e inoltro – sono posizionate nella barra degli strumenti in alto.

Con l’ultima versione di WhatsApp v2.23.11.4 è stato individuato un menu contestuale per i messaggi. Il nuovo aspetto del menu contestuale di WhatsApp è simile a quello che abbiamo già visto sull’app per iOS: ciò vuol dire che gli utenti potranno disporre delle opzioni Elimina, Inoltra, Rispondi e Informazioni in un elenco a discesa, con le ‘reactions’ che continueranno ad apparire sopra il messaggio stesso. L’obiettivo di WhatsApp è chiaramente quello di fare in modo che l’app risulti sempre più al passo con i tempi, garantendo agli utenti la possibilità di godere di un aspetto più moderno.

Il nuovo menu contestuale di WhatsApp è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile per tutti: verrà rilasciato per i beta tester di WhatsApp con il prossimo aggiornamento dell’applicazione, anche se al momento non ci sono tempistiche certe.