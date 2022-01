WhatsApp, tante novità per iPhone e iPad con l’ultimo aggiornamento

Come sanno bene gli utenti che utilizzano quotidianamente WhatsApp, la celebre app di messaggistica è solita distribuire in contemporanea gli aggiornamenti su entrambe le piattaforme Android e iOS. Tuttavia, con l’ultimo aggiornamento la piattaforma ha voluto fare un’eccezione.

Nell’ultimo update, infatti, vengono introdotte delle funzionalità specifiche rivolte agli utenti di iPhone e iPad. In particolare, spiccano due nuove funzionalità che stanno arrivando proprio in questo momento sui dispositivi iOS e che dovrebbero essere disponibili a livello generale nelle prossime settimane. Di cosa si tratta?

La prima funzionalità consiste nella possibilità di mettere in pausa la registrazione di un messaggio vocale e riprenderla in un secondo momento, senza quindi perdere il messaggio audio prodotto fino a quel momento. La novità, inserita nella versione WhatsApp v22.2.75, può essere provata scorrendo verso l’alto per bloccare una registrazione, cliccando poi su “Pausa” e infine sul pulsante “Riprendi” quando si ha intenzione di riprendere la registrazione vocale.

Un’altra nuova funzionalità disponibile per gli utenti iOS, anch’essa molto importante, è il supporto per la modalità Focus (in italiano Full Immersion, ndr), aggiunta in iOS 15. Quando viene abilitata la modalità Focus, l’utente può selezionare i contatti che devono poter essere notificati in qualsiasi momento: in più, quando non si può rispondere manualmente agli altri contatti, con Focus si possono inviare risposte automatiche. Per farla breve, la modalità Focus può essere vista come un miglioramento della funzione Non disturbare.

Ma non è tutto, perché pare proprio che WhatsApp si stia attrezzando per fornire un’altra importante novità ai suoi utenti: l’app, infatti, sta ragionando sulla possibilità di trasferire le chat Android su iOS. La funzione è ancora in fase di test, pertanto potrebbe dovremo attendere ancora un po’ prima che WhatsApp sia pronta per renderla disponibile a tutti.

Fonte Phone Arena