WhatsApp non funzionerà più su alcuni iPhone: ecco quali (e da quando)

WhatsApp smetterà di funzionare sugli iPhone che funzionano con iOS 10 e iOS 11 come sistema operativo entro la fine dell’anno. La notizia viene riportata dal sito WABetaInfo, con il Centro assistenza di WhatsApp che afferma inoltre che allo stato attuale sono supportati solo iOS 12 e versioni successive.

WhatsApp, di proprietà di Meta, è una delle app di messaggistica istantanea più popolari al mondo e l’azienda aggiunge spesso nuove funzionalità alla piattaforma. I sistemi operativi più datati potrebbero non supportare le nuove funzionalità, motivo per cui le versioni più recenti non funzionano sui device più vecchi.

Supportare sistemi operativi meno recenti (utilizzati ormai da poche persone) comporta anche una spesa non indifferente, ed è per questo che WhatsApp, di tanto in tanto, opta per queste soluzioni drastiche.

WhatsApp ha iniziato ad avvisare gli utenti iPhone che utilizzano iOS 10 e iOS 11 dell’opportunità di eseguire l’aggiornamento a iOS 12 o versioni successive per continuare a utilizzare l’app. In caso contrario, l’app smetterà di funzionare sui loro telefoni dopo il 24 ottobre.

Ma quali sono i dispositivi che non verranno più supportati? iPhone 5 e iPhone 5c sono i due telefoni che al momento eseguono iOS 10 e iOS 11 e non sono idonei per un altro aggiornamento del sistema operativo. Considerando che questi dispositivi sono usciti circa dieci anni fa, è lecito ritenere che la stragrande maggioranza delle persone non li utilizzi più. Secondo un report dello scorso gennaio, il 72% dei modelli di iPhone compatibili rilasciati negli ultimi quattro anni funzionano con iOS 15.

I possessori di iPhone 5S, iPhone 6 o iPhone 6S possono comunque continuare a utilizzare l’app fino al 24 ottobre.

Fonte Phone Arena