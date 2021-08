WhatsApp, i messaggi effimeri potranno scomparire anche dopo 90 giorni

I messaggi di WhatsApp che scompaiono potrebbero vedere allungato il loro limite di tempo. Secondo a quanto riportato dalla testata WABetaInfo, infatti, la celebre piattaforma di messaggistica starebbe testando una nuova opzione che incrementerebbe il periodo di tempo a 90 giorni per la scomparsa dei messaggi. Una scelta che sta suscitando non poche perplessità.

Il nuovo limite di 90 giorni è stato individuato nell’ultima beta di WhatsApp per Android con il numero di versione 2.21.9.6. Se si sceglie questa opzione, i messaggi scompariranno solo dopo tre mesi. Invece di ridurre ulteriormente il limite di tempo per la scomparsa dei messaggi, come auspicato da molti, il piano di WhatsApp per aumentarlo a 90 giorni appare come una mossa che va decisamente nella direzione sbagliata. La società ha pubblicizzato per la prima volta la funzionalità come qualcosa che avrebbe reso “la conversazione più leggera e privata”, ma con questo cambiamento quell’obiettivo diventerebbe molto meno raggiungibile.

L’obiettivo iniziale di WhatsApp era offrire agli utenti “la tranquillità che le conversazioni non siano permanenti”. Tuttavia, con l’aumento del limite a 90 giorni, sembra che gli utenti non solo saranno in grado di conservare le conversazioni, ma anche di dimenticarsene. Una buona alternativa è certamente l’opzione “Visualizza una volta” per foto e video, ma anche questa opzione non è completamente infallibile: i destinatari possono infatti fare screenshot o salvare i file multimediali altrove, esattamente come i messaggi che scompaiono.

Nelle ultime settimane si è parlato anche del fatto che WhatsApp starebbe testando un’opzione di tempo pari a 24 ore per la scomparsa dei messaggi, anche se questa possibilità non risulta ancora disponibile su WhatsApp. Attualmente, i messaggi che scompaiono possono autodistruggersi solo dopo sette giorni.

Fonte Android Authority