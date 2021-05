WhatsApp consentirà di mantenere le chat anche cambiando numero

All’inizio di questo mese sono cominciate a trapelare alcune informazioni su come la funzione di migrazione e sincronizzazione della chat di WhatsApp potrebbe funzionare su più dispositivi. Nelle ultime ore sono emersi dettagli proprio in merito a questa importante novità, ovvero su come la piattaforma di messaggistica potrebbe migliorare ulteriormente questa funzionalità.

WABetaInfo, un sito web dedicato alla ricerca di nuove funzionalità di WhatsApp, segnala che il servizio di proprietà di Facebook potrebbe presto consentire agli utenti di trasferire le loro chat ad un numero di telefono diverso. Per farla breve, si potrebbero mantenere le chat di WhatsApp anche cambiando numero.

Al momento, gli utenti che desiderano ripristinare un backup delle chat di WhatsApp lo possono fare solo mantenendo lo stesso numero e il medesimo sistema operativo del vecchio dispositivo. Con la migrazione della chat da Android a iOS già in fase di test, WhatsApp sta quindi cercando di consentire agli utenti di spostare i propri messaggi su un nuovo numero di telefono.

Uno screenshot dallo strumento di migrazione iOS-Android di WhatsApp mostra proprio questa opzione, che garantirebbe il trasferimento delle chat a un numero di telefono diverso. Il processo verrebbe avviato solo nel momento in cui viene collegato un nuovo telefono Android al proprio account WhatsApp. Insieme alle conversazioni, WhatsApp migrerà anche i file multimediali sul numero di telefono alternativo.

Il processo per modificare il numero di telefono WhatsApp dovrebbe iniziare prima di avviare la migrazione della cronologia chat. WABetaInfo segnala inoltre che la funzionalità è attualmente in fase di sviluppo sia per i telefoni che funzionano con Android che con quelli che invece hanno iOS come sistema operativo. Ma quando assisteremo al lancio di questa novità? Nell’articolo si fa riferimento ad un prossimo aggiornamento, senza tuttavia fornire date precise.

Fonte Android Authority