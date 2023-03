WhatsApp, manca poco alle newsletter: come funzioneranno

Il team di sviluppo di WhatsApp sa bene quanto sia importante fare in modo che la piattaforma di messaggistica adotti sempre più funzionalità innovative, mostrandosi all’altezza delle esigenze di una platea sempre più vasta. Nelle ultime settimane si è parlato molto dell’introduzione delle newsletter, tanto che lo scorso mese erano spuntati i primi dettagli su questa nuova funzione dell’applicazione. Poco dopo, sul web, è comparsa la prima schermata che ci ha aiutati a capire come sarebbe stata strutturata la novità.

Lo strumento è ancora in fase di sviluppo, ma grazie al sito WABetaInfo possiamo conoscere qualche dettaglio in più. La versione di WhatsApp per Android individuata dal portale è la 2.23.7.17: si può accedere alla funzione dedicata alle newsletter tramite la scheda Stato, che è stata appositamente rinnovata. Come fare, allora, per realizzare una newsletter?

La procedura sembra molto semplice, dato che bisogna solo aggiungere un’immagine, un titolo/nome e infine una descrizione. La schermata, come spiega sempre WABetaInfo, potrebbe anche avere qualche mancanza: alcuni campi di compilazione potrebbero risultare assenti perché in fase di implementazione.

Nella scheda dello Stato sarà quindi possibile visualizzare la newsletter: per accedervi si può inserire il proprio nome utente su WhatsApp oppure tramite link. Chiaramente non c’è nulla di obbligatorio: gli utenti potranno liberamente decidere se iscriversi ad una newsletter (anche a più di una) o meno. E non è tutto, perché questo nuovo strumento che WhatsApp sta per introdurre è qualcosa di ‘separato’ rispetto alle chat, che continueranno ad avere la crittografia end-to-end.

Al momento, come accennato, non ci sono novità sui tempi di rilascio di questa nuova funzionalità.