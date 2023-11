WhatsApp, le chiamate vocali di gruppo saranno meno fastidiose

WhatsApp lavora sempre per migliorare l’esperienza degli utenti ed è sempre pronta a introdurre novità molto interessanti. Dopo la possibilità di nascondere l’IP durante le chiamate, confermata nei giorni scorsi, è in arrivo un’altra novità per la piattaforma di messaggistica: questa aggiunta permetterà agli utenti che fanno parte di una chat di gruppo di non dover più fare i conti con un noto fastidio.

Come sanno bene tutti coloro che usano WhatsApp, le chiamate vocali sono già diventate possibili per chat fino a 32 persone. Tuttavia sono molti gli utenti che non hanno alcuna voglia di prendere parte a queste chiamate di gruppo e ne farebbero volentieri a meno.

L’obiettivo di WhatsApp è stato proprio questo, ovvero migliorare la funzionalità per non farla risultare troppo intrusiva per gli utenti. Un’idea già trapelata in passato (era in fase di test, ndr) ma ora diventata ufficiale.

Una volta avviata una chat vocale di gruppo verrà infatti inviata una notifica a ogni membro del gruppo stesso. Gli utenti che non vogliono rispondere possono ignorare facilmente la chiamata poiché il telefono non continuerà a squillare.

Una volta all’interno di una chat vocale di gruppo c’è una bolla a cui le persone possono unirsi. Una volta attiva la chat vocale, i controlli delle chiamate (disattivazione della chat vocale o conclusione della stessa) saranno accessibili dalla parte superiore della chat. Gli altri utenti che non partecipano alla chat vocale del gruppo possono continuare a inviare e visualizzare messaggi di testo.

Come per gli altri messaggi inviati su WhatsApp anche questi messaggi sono crittografati end-to-end. La novità, come accennato, era già stata introdotta in versione beta e nel giro di qualche settimana verrà implementata su Android e iOS.

I gruppi con 32 o meno persone non hanno ancora ricevuto la nuova funzionalità perché possono continuare a utilizzare la funzione di chiamata vocale di gruppo esistente. Tuttavia anche questi gruppi riceveranno in futuro la nuova funzionalità.

​