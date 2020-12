WhatsApp ha annunciato nelle scorse ore un importante aggiornamento alla sua app per iPhone, con l’introduzione di alcune nuove funzionalità che faranno certamente felici gli utenti iOS.

Tra queste, troviamo nuovi sfondi personalizzati per le singole chat, sfondi separati per la modalità chiaro e scuro, la ricerca di adesivi e molto altro ancora. Come noto, gli utenti possono già impostare sfondi personalizzati per le chat di WhatsApp, ma lo stesso sfondo viene mostrato in tutte le chat dell’app. Con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp sarà invece possibile personalizzare ogni chat con sfondi personalizzati.

L’utente potrà quindi impostare uno sfondo diverso per ogni contatto o gruppo attivo sulla piattaforma di messaggistica, in modo tale da poter identificare meglio la persona con cui si sta parlando e rendere l’esperienza all’interno dell’app ancora più personale.

“Le tue chat di WhatsApp occupano un posto speciale nella tua vita, motivo per cui stiamo introducendo sfondi di chat personalizzati” – si legge nella nota diffusa dalla piattaforma che descrive l’interessante novità. “Rendi le tue chat personali e distinguibili utilizzando uno sfondo personalizzato per le tue chat più importanti e le persone preferite, e non dovrai mai più preoccuparti di inviare il messaggio sbagliato nella chat sbagliata”.

Sempre a proposito di sfondi, l’aggiornamento di WhatsApp ne introduce anche di nuovi. Per chi ama la carta da parati come sfondo, ad esempio, ora sono disponibili diversi colori. L’aggiornamento, inoltre, aggiunge più immagini che riguardano la natura e anche l’architettura da tutto il mondo, tutte utilizzabili come sfondi.

Gli utenti di WhatsApp troveranno anche una nuova opzione per impostare immagini diverse come sfondi per le modalità chiare e scure. Una nuova ricerca consente inoltre di trovare i propri adesivi preferiti sull’app in maniera più semplice e veloce. L’aggiornamento introduce anche una versione aggiornata del pacchetto di adesivi “Together at Home” dell’Organizzazione mondiale della sanità, ora completamente animato.

Fonte 9to5Mac