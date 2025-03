WhatsApp introduce una nuova funzione musicale per aggiornamenti temporanei

WhatsApp ha recentemente rispolverato un’interessante funzionalità che porta un tocco di nostalgia degli anni passati nel mondo dei social network. La novità consente agli utenti di inserire clip musicali temporanee nei propri aggiornamenti di stato. Questa opzione sta per essere rilasciata a livello globale, con ulteriori sviluppi previsti nelle prossime settimane, come comunicato dalla casa madre Meta.

La nuova funzione per gli aggiornamenti di stato

Il nuovo strumento musicale di WhatsApp si integra perfettamente nella sezione “Aggiornamenti”, dove gli utenti possono condividere messaggi di testo, immagini e video che si cancellano automaticamente dopo 24 ore, seguendo una logica simile a quella delle Storie di Facebook e Instagram. Facendo clic per aggiungere un aggiornamento, gli utenti noteranno un’icona a forma di nota musicale situata nella parte superiore dello schermo. Questa opzione consente di aggiungere musica agli aggiornamenti, permettendo di selezionare brani fino a 15 secondi per le foto e fino a 60 secondi per i video.

Una biblioteca musicale vasta e accessibile

WhatsApp ha dichiarato di avere una libreria musicale con “milioni di brani tra cui scegliere”. Gli utenti non solo possono selezionare una canzone, ma possono anche decidere quale parte specifica del pezzo musicale inserire nel proprio stato. Ciò si rivela utile per chi vuole mettere in risalto testi particolari o suoni accattivanti, facilitando la partecipazione a trend virali che stanno spopolando. Questa funzionalità si inserisce nel quadro di un insieme di aggiornamenti che Meta ha introdotto anche su Instagram, richiamando alla mente i tempi di piattaforme ormai scomparse come AIM e MySpace, che avevano puntato fortemente su simili funzioni di personalizzazione.

Sicurezza e privacy garantite

Un aspetto fondamentale della feature degli aggiornamenti di stato su WhatsApp è la sicurezza. Ogni aggiornamento, proprio come i messaggi, è protetto da crittografia end-to-end. Questo significa che WhatsApp non ha la possibilità di visualizzare i contenuti condivisi dagli utenti e non può sapere quali brani vengono utilizzati negli aggiornamenti di stato. Nessun giudizio, quindi, sull’inclinazione musicale dei propri contatti, anche se gli amici di un utente potrebbero certamente esprimere la propria opinione sulle scelte musicali quando vedono i loro stati.

Con questa nuova funzione, WhatsApp si propone di rendere l’esperienza di aggiornamento degli stati più creativa e coinvolgente, attirando l’attenzione degli utenti, vecchi e nuovi, verso l’essenza dei ricordi musicali condivisi nel contesto moderno delle app di messaggistica.