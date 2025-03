WhatsApp introduce una nuova funzione di riscrittura testi basata su intelligenza artificiale

L’app di messaggistica WhatsApp, utilizzata da miliardi di persone in tutto il mondo, sta attualmente lavorando a una nuova funzionalità che promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti possono comunicare. Si tratta di uno strumento di riscrittura dei testi, basato su intelligenza artificiale, che permetterà di modificare il tono e lo stile dei messaggi inviati, rendendo la comunicazione più fluida e creativa.

La novità del pulsante “pencil” in fase di sviluppo

WhatsApp, sotto l’egida di Meta, ha dimostrato di essere molto attenta alle modifiche apportate alla piattaforma. Anche piccole variazioni possono avere un impatto significativo su milioni di utenti. Il nuovo strumento di riscrittura dei testi, attualmente in fase di sviluppo, introduce un pulsante a forma di matita che apparirà nella barra di invio dei messaggi. Una volta premuto, questo pulsante consentirà agli utenti di accedere a una serie di opzioni di editing che varieranno in base allo stile desiderato.

Per ora, questa funzione non è attiva per gli utenti, ma il codice dell’ultima versione dell’app, WhatsApp v2.25.8.5, suggerisce che il team stia lavorando attivamente per rendere disponibile questo strumento in futuro. Sebbene attualmente il pulsante matita apra solo una schermata vuota, è chiaro che si tratta di un progetto in divenire.

Funzionalità previste per la scrittura AI

Dalle informazioni emerse nel codice dell’app, si prevede che le opzioni di riscrittura disponibili per gli utenti di WhatsApp comprenderanno una varietà di stili. Tra queste ci saranno funzioni come “Divertente”, “Corretto”, “Gioco di parole”, “Riformula”, “Sarcástico”, “Più breve” e “Spaventoso”. Ogni opzione avrà una funzionalità specifica: ad esempio, l’opzione di “Corretto” si occuperà di rileggere e controllare l’ortografia del messaggio, mentre le altre opzioni offriranno scelte creative per modificare il tono e lo stile del testo.

Questa varietà di scelte potrebbe trasformarsi in un potente strumento per migliorare l’esperienza di messaggistica e consentire agli utenti di aggiungere un tocco personale ai loro messaggi, sia che si tratti di un messaggio umoristico o di una comunicazione più seria.

Aspettative per il futuro dell’intelligenza artificiale su WhatsApp

Con l’introduzione di queste nuove funzionalità, Meta si posiziona decisamente nel campo delle tecnologie di intelligenza artificiale applicate alla comunicazione. Rimanere aggiornati sulle future implementazioni di questo strumento di riscrittura sarà fondamentale per capire l’evoluzione delle interazioni su WhatsApp. Sebbene non ci siano informazioni ufficiali su quando questi cambiamenti verranno lanciati per il pubblico, l’attenzione crescente all’intelligenza artificiale suggerisce che elementi innovativi potrebbero essere in arrivo.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su quando questa funzione sarà disponibile e come di potrebbe impattare le comunicazioni quotidiane all’interno della piattaforma. Gli utenti potranno esprimersi con maggiore libertà e creatività, rendendo la messaggistica ancora più divertente e coinvolgente.