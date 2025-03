WhatsApp introduce la condivisione musicale nei propri stati grazie a Spotify

Un’importante novità sta arrivando su WhatsApp, con l’integrazione della condivisione di brani musicali direttamente nei propri aggiornamenti di stato. Al momento, questa funzionalità è attivata nella versione beta per smartphone Android, ma si prevede che venga resa disponibile anche per iPhone nella versione stabile dell’app. Scopriamo nei dettagli come funzionerà questa innovativa opzione.

La nuova funzionalità di condivisione musicale

WhatsApp ha avviato lo sviluppo di un’opzione che permetterà agli utenti di condividere i brani musicali ascoltati tramite Spotify nei propri aggiornamenti di stato. Questa aggiunta è stata rilevata grazie all’ultimissimo aggiornamento per il sistema Android, identificato come versione 2.25.8.3, rilasciato agli utenti del Google Play Beta Program. La funzione offrirà un metodo più semplice e coinvolgente per condividere le proprie preferenze musicali all’interno della piattaforma.

Quando l’utente deciderà di condividere una song, avrà la possibilità di farlo in modo simile a quanto avviene su Instagram, dove è possibile postare direttamente nei propri stati. La novità si presenta come un’opzione che non solo consente l’invio del brano in una chat o in un gruppo, ma permette anche di pubblicarlo come aggiornamento di stato. Questo meccanismo renderà molto più immediata e visibile la condivisione dei gusti musicali tra gli utenti.

WhatsApp, in automatico, genererà un’anteprima del brano, includendo il titolo della canzone, il nome dell’artista e la copertina dell’album. Un’ulteriore opzione renderà possibile l’apertura del brano nell’app di Spotify, grazie al pulsante “Riproduci su Spotify”. Questa funzionalità favorisce l’esplorazione e la condivisione, arricchendo la comunità di ascoltatori e fan.

La privacy al centro della funzionalità

Un tema cruciale legato a questa nuova iniziativa è la questione della privacy. Come già accade per gli altri contenuti condivisi negli stati, anche la musica proveniente da Spotify sarà coperta da crittografia end-to-end. Questo aspetto garantirà un maggiore livello di sicurezza, assicurando che soltanto i destinatari scelti dall’utente possano visualizzare l’anteprima musicale. Così, la privacy risulta tutelata, mantenendo un certo controllo su chi può interagire con i contenuti musicali pubblicati.

Per adesso, la funzione non è accessibile neppure agli utenti beta. Tuttavia, WhatsApp ha in programma un rilascio ufficiale in un futuro aggiornamento. Con questa innovazione, il servizio di messaggistica punta a migliorare il modo in cui gli utenti condividono la propria esperienza musicale, rendendola più dinamica e interessante.

Un richiamo al passato: il confronto con MSN

Chi appartiene alla generazione dei millennial ricorderà sicuramente la pratica di condividere le canzoni in ascolto sul computer attraverso Windows Live Messenger, noto anche come MSN. Questo servizio di messaggistica istantanea di Microsoft, chiuso nel 2012, ha segnato un’epoca in cui la condivisione di brani musicali rifletteva la personalità e il gusto degli utenti.

Negli anni in cui MSN dominava, si era agli albori dello smartphone e dell’esplosione delle app di messaggistica come WhatsApp e Telegram, che avrebbero rapidamente preso il posto degli SMS. Su MSN, la condivisione di musica non veniva effettuata tramite Spotify, bensì utilizzando Windows Media Player, strumento molto lontano da quanto conosciamo oggi. Quella era un’epoca dove il concetto di comunità online era ben definito, e mostrare ciò che si ascoltava rappresentava quasi un vezzo sociale.

L’arrivo della condivisione musicale su WhatsApp rappresenta, quindi, non solo un passo verso l’innovazione ma anche un interessante rimando a pratiche del passato, inserendo la musica come elemento di condivisione sociale nella moderna comunicazione digitale.