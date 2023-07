WhatsApp, ecco i videomessaggi istantanei: come funzionano

Meta ha finalmente aggiunto i messaggi video alla sua piattaforma WhatsApp. La novità era già stata annunciata da tempo ma ora gli utenti possono finalmente godere di questa funzionalità. La società ha infatti annunciato che la funzione è attiva. Utilizzarla è molto semplice, dato che la novità si basa sui messaggi vocali che ora possono essere inviati tramite delle brevi clip.

Secondo quanto affermato da Meta, i messaggi vocali “hanno cambiato il modo in cui le persone comunicano”: i videomessaggi potrebbero segnare un nuovo capitolo.

La nuova funzione di messaggi video consente agli utenti di WhatsApp di inviare registrazioni video istantanee – crittografate end-to-end, ndr – della durata massima di 60 secondi. Meta spera che questi videomessaggi istantanei diventino “un modo divertente per condividere momenti”.

L’obiettivo di Meta era quello di facilitare agli utenti di WhatsApp la condivisione di video istantanei in modo familiare. Tutto ciò che serve è toccare una volta il pulsante del messaggio vocale esistente per passare alla modalità messaggio video e quindi tenere premuto il pulsante di registrazione del video per creare una clip istantanea.

I messaggi video di WhatsApp vengono riprodotti automaticamente in modalità silenziosa non appena gli utenti aprono la chat. E’ quindi possibile toccare il video per guardarlo con l’audio abilitato.

Meta afferma che la funzione dei messaggi video è in fase di lancio ma non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Coloro che non l’hanno ancora ricevuta dovranno attendere qualche giorno o al massimo un paio di settimane.