WhatsApp, con gli aggiornamenti arrivano due novità: tutti i dettagli

WhatsApp è senza dubbio la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo, nonostante la crescita di app concorrenti (in particolare Telegram). Tuttavia, per continuare ad avere una platea sempre così ampia c’è ovviamente bisogno di venire incontro alle esigenze degli utenti, introducendo periodicamente aggiornamenti e migliorie.

Proprio nelle scorse ore la società madre di WhatsApp, Meta, ha annunciato due nuovi aggiornamenti relativi ai gruppi di WhatsApp, tra cui un nuovo strumento di controllo della privacy per gli amministratori e un’altra modalità che consentirebbe agli utenti di scoprire quali gruppi hanno in comune.

Per quanto riguarda la novità relativa agli amministratori di gruppo, WhatsApp ora include uno strumento che riguarda i partecipanti ‘in sospeso’: per farla breve, gli admin avranno una possibilità più ampia nel decidere chi può unirsi al gruppo. Quando un amministratore sceglie di condividere il link di invito del proprio gruppo o di rendere il proprio gruppo accessibile a una community potrà infatti avere un maggiore controllo su chi può partecipare, come riportato proprio da WhatsApp.

Ma non è questa l’unica novità per la nota piattaforma di messaggistica. Come accennato, l’altra miglioria è quella che permette ad un utente di scoprire quali gruppi hanno in comune con gli altri utenti. Tutto ciò che bisogna fare è cercare il nome di un contatto, in modo da verificare se si fa parte di qualche gruppo in comune con il contatto stesso. Le nuove funzionalità verranno implementate nelle prossime settimane su iOS e Android.

Guardando al futuro, WhatsApp ha testato anche una nuova funzionalità che introdurrà la scadenza delle iscrizioni alle chat di gruppo sulla piattaforma crittografata dopo un determinato periodo di tempo. Tuttavia, sull’arrivo di questa novità non ci sono al momento dettagli concreti: non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di WhatsApp.