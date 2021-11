WhatsApp consentirà di cancellare i messaggi inviati senza limiti di tempo

Al giorno d’oggi è davvero difficile trovare una persona che non usi WhatsApp. La piattaforma di messaggistica è senza dubbio una delle app più usate dagli utenti per tenersi in contatto con amici, parenti, partner e via dicendo. Tuttavia, anche su WhatsApp possono capitare alcune situazioni spiacevoli, come l’invio di un messaggio per errore, magari ad un destinatario invece che ad un altro.

Come sanno bene gli utenti, già da diversi anni WhatsApp consente di cancellare i messaggi inviati, anche se con limitazioni temporali. In un primo momento la piattaforma aveva stabilito la possibilità di eliminare il messaggio entro 7 minuti, innalzando poi la tempistica a 1 ora, 8 minuti e 16 secondi.

Chiaramente si tratta, almeno fino ad oggi, di una funzione “parziale”, dato che una volta superato quel limite non si può più cancellare il messaggio inviato. Ebbene, pare proprio che WhatsApp sia al lavoro per togliere definitivamente questa limitazione temporale.

La funzionalità è stata scoperta da WaBetaInfo in una Beta inedita di WhatsApp, pertanto non c’è alcuna garanzia che verrà effettivamente rilasciata tramite un aggiornamento futuro. Tuttavia, già la sua presenza nella Beta (a proposito, stiamo parlando della 2.21.23.1) è un fatto che viene salutato con grande soddisfazione dagli utenti, che sperano di poter usufruire presto di questa novità.

Chiaramente, ad oggi non è possibile conoscere alcun dettaglio specifico sulla funzionalità, che verrà certamente spiegata nel dettaglio non appena verrà rilasciata agli iscritti al programma Beta. Nel frattempo qualche dubbio è stato già posto, ad esempio quello relativo a quali messaggi verranno effettivamente cancellati: per essere più chiari, gli utenti si stanno chiedendo se la novità di WhatsApp sarà retroattiva o consentirà la cancellazione dei soli messaggi inviati dopo l’attivazione della funzione.

Fonte SamMobile