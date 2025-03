WhatsApp Beta per iOS: tutte le novità delle ultime versioni e le funzionalità in arrivo

Il team di sviluppo di WhatsApp continua a lavorare incessantemente sulle versioni Beta dell’app per iOS, offrendo agli utenti novità e miglioramenti frequenti. Ogni aggiornamento rappresenta un passo avanti verso un’applicazione più completa e intuitiva. Le recenti modifiche si concentrano in particolare sull’interfaccia utente, potenziando l’esperienza generale per i possessori di iPhone.

Aggiornamenti recenti nelle versioni Beta di WhatsApp per iOS

Nei giorni scorsi, gli utenti della versione Beta di WhatsApp hanno ricevuto importanti aggiornamenti. Le versioni 25.7.10.70 e 25.7.10.71 introducono nuove funzionalità come l’integrazione dei link ai profili social e strumenti ottimizzati per filtrare gli aggiornamenti e i canali.

Ad esempio, la versione 25.7.10.70 permette di aggiungere collegamenti ai profili social direttamente nel proprio account WhatsApp, un’innovazione che rispecchia quanto già attivato nella versione per Android. Questa funzionalità consente agli utenti di condividere in modo più semplice la propria presenza sui social, aumentando l’interazione con i contatti. Al momento, la novità è limitata a Instagram, ma ci si aspetta che in futuro vengano supportate altre piattaforme.

Inoltre, è importante sottolineare che questi link social sono facoltativi: gli utenti possono decidere liberamente se utilizzarli o meno, mantenendo al contempo la loro privacy sotto controllo. Infatti, c’è la possibilità di configurare chi può visualizzare queste informazioni.

Filtri potenziati per aggiornamenti di stato e canali

L’altro aggiornamento significativo è rappresentato dalla versione 25.7.10.71, che introduce una funzionalità utile per organizzare meglio la scheda “Aggiornamenti” di WhatsApp. Con questa nuova opzione, gli utenti possono filtrare gli aggiornamenti di stato e i canali in modo più efficiente. L’interfaccia offrirà due distinzioni, permettendo di scegliere se visualizzare solo i canali, solo gli aggiornamenti di stato, o entrambi.

Questo cambiamento mira a rendere più chiaro e ordinato l’accesso alle informazioni, rispondendo a richieste da parte degli utenti per un’organizzazione migliore. La suddivisione in un layout verticale degli aggiornamenti di stato, abbinata alla visualizzazione ordinata dei canali, consente di avere una panoramica più semplice e chiara sulle novità, facilitando la consultazione delle informazioni.

Questa flessibilità è una risposta diretta alle esigenze di quei molti utenti che desiderano un’app più personalizzabile e orientata a migliorare l’esperienza d’uso complessiva.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per ottenere queste funzionalità innovative, è importate mantenere aggiornato WhatsApp per iOS. Gli utenti possono verificare la disponibilità di aggiornamenti sull’App Store di Apple. Tuttavia, è bene notare che attualmente il programma di Beta testing tramite TestFlight è completo, limitando l’accesso solo a pochi membri fortunati del canale.

Rimanere informati sulle novità di sviluppo è fondamentale per sfruttare al meglio le potenzialità dell’applicazione. Tra le nuove funzioni in arrivo, vi è l’attesa implementazione di temi personalizzabili che promettono di arricchire ulteriormente l’esperienza degli utenti.

Per ulteriori aggiornamenti e notizie, seguire i canali ufficiali di WhatsApp permette di non perdere nessuna novità in arrivo, contribuendo a un utilizzo sempre più efficace dell’app di messaggistica più conosciuta al mondo.