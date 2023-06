WhatsApp, arrivano i messaggi video di 60 secondi: tutti i dettagli

WhatsApp è sempre al lavoro per cercare di offrire sempre più funzionalità agli utenti Android e iOS. Stando a quanto riportato anche da Phone Arena e da WABetaInfo, la piattaforma di messaggistica ha introdotto una nuova interessante funzione nel suo ultimo aggiornamento beta.

Gli utenti di WhatsApp avevano già la possibilità di inviare video registrati in chat, selezionandone uno dalla loro galleria o registrandone uno durante la conversazione, cliccando poi sul pulsante di invio. Tuttavia, pare proprio che WhatsApp voglia ulteriormente migliorare questo aspetto introducendo una funzione di messaggistica video che sembra molto simile alla possibilità di inviare messaggi vocali.

Nella versione beta per iOS 23.6.0.73 è stata infatti implementata la funzione dei videomessaggi, che consente di registrare video della durata massima di 60 secondi. Con questa novità gli utenti potranno condividere video in chat molto più facilmente. Tutto ciò che bisogna fare è tenere premuto il pulsante del microfono che si trova all’interno della barra della chat: se si trasforma nel pulsante della videocamera vuol dire che l’aggiornamento è già abilitato. Cliccando e tenendo premuto su quel tasto si avvia la registrazione, che si interromperà automaticamente una volta tolto dito.

Si tratta senza dubbio di una novità che troverà ampio riscontro tra gli utenti, dato che la possibilità di inviare video messaggi in tempo reale rende tutto molto più autentico e immediato.

Per quanto riguarda la sicurezza, questi messaggi video saranno crittografati end-to-end, il che significa che le uniche persone con accesso ad essi saranno il mittente e il destinatario. Inoltre, chi riceve il videomessaggio non potrà inoltrarlo ad altri. Il messaggio video rimarrà comunque nella chat di WhatsApp dopo essere stato inviato, a meno che non venga eliminato manualmente.

La funzione è ancora in versione beta, ma è lecito attendersi un arrivo nella versione stabile dell’app nel prossimo futuro.