WhatsApp, arriva l'opzione per dare una sola risposta ai sondaggi

WhatsApp è senza dubbio la piattaforma di messaggistica maggiormente utilizzata in tutto il mondo. I numeri evidenziano come la platea di utenti di WhatsApp sia in costante crescita nonostante una concorrenza agguerrita (Telegram su tutte). Tuttavia, gli sviluppatori della celebre app sanno bene che è necessario introdurre continuamente novità che vengono incontro alle esigenze degli utenti, in modo da mantenere una certa attrattività.

Di recente abbiamo visto come siano stati introdotti i sondaggi su WhatsApp, prima con il rilascio della versione stabile su Android e iOS e poi anche su Windows e macOS. La caratteristica principale di questa funzionalità consiste nel poter dare più di una risposta: un'idea che in realtà non ha trovato largo consenso, anche perché sembra creare un certo caos. La beta 2.23.6.16, appena rilasciata sul Play Store, dimostra che WhatsApp ha recepito queste lamentele e si prepara a introdurre una modifica.

Il sito che ha individuato nel codice questo cambiamento è WABetaInfo, che ha anticipato il rilascio della modifica per i beta tester. Ma di cosa si tratta, esattamente? Per farla breve, WhatsApp ha deciso che si potrà anche stabilire la limitazione che impedisce di dare più risposte ad un sondaggio: tuttavia, il limite di una sola risposta sarà a discrezione di chi lancia il sondaggio, che potrà quindi scegliere se lanciare un sondaggio a risposta multipla o singola.

Una volta creato il messaggio basterà attivare il toggle corrispondente e il sondaggio consentirà una sola risposta. Se invece chi crea il sondaggio deciderà di lasciare disattivato questo toggle, gli altri utenti potranno dare una o più risposte al sondaggio. Presto la funzione verrà rilasciata sulla versione beta di Android e successivamente arriverà anche sul canale stabile. Al momento non si conoscono i dettagli relativi al rilascio su iOS.