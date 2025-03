Wear OS 5.1: le novità principali per il Pixel Watch e l’ultimo Feature Drop di Marzo

Il recente aggiornamento di Wear OS 5.1, disponibile da due settimane per i vari modelli di Pixel Watch, ha portato una serie di novità importanti. Dopo un periodo di test iniziato a fine novembre, gli utenti possono finalmente esplorare le nuove funzionalità. In aggiunta, l’ultimo Feature Drop di Marzo offre ulteriori migliorie all’esperienza complessiva degli smartwatch.

Novità di Wear OS 5.1: musica e gestore delle credenziali

Tra le innovazioni più significative c’è la nuova opzione di riproduzione musicale tramite l’altoparlante integrato dello smartwatch. Questa funzionalità è disponibile per le applicazioni compatibili che supportano il Wear Output Switcher. Consente agli utenti di ascoltare brani e serie audio direttamente dal proprio orologio, aumentando la comodità d’uso durante le attività quotidiane.

Inoltre, è stato introdotto il Gestore delle credenziali, una novità molto attesa. Questa API, presentata al Google I/O del 2024, offre un sistema di autenticazione centralizzato. Gli utenti possono gestire le loro password, passkey e utilizzare identità “federate” come l’accesso tramite Google. La sincronizzazione delle credenziali tra i vari dispositivi rappresenta un grande passo avanti per la sicurezza e la facilità d’uso.

Tuttavia, al momento, non sembrano esserci applicazioni aggiornate che sfruttano la riproduzione dall’altoparlante dell’orologio. Per utilizzare il Gestore delle credenziali, è sufficiente accedere alle Impostazioni dell’orologio e selezionare la sezione relativa alle Password.

Attivare l’always on: una funzione rivoluzionaria

Un’altra interessante novità introdotta con questo aggiornamento riguarda la modalità Always On Display . Adesso, è disponibile la funzione “Forza l’esperienza AOD globale”, che permette di attivare l’AOD per applicazioni che precedentemente non lo supportavano. Questo aspetto migliora notevolmente l’usabilità dello smartwatch, consentendo di visualizzare informazioni utili senza dover attivare il display tradizionale.

Per abilitare questa funzionalità, gli utenti devono prima attivare le Opzioni sviluppatore nelle impostazioni. Questo processo prevede di toccare su Sistema e successivamente Informazioni sull’orologio. Qui, sarà necessario toccare il numero di build sette volte, seguito dall’inserimento del PIN. Una volta tornati alle Impostazioni, si troverà l’etichetta Opzioni sviluppatore.

Attivando il relativo interruttore per Forza l’esperienza AOD globale, sarà possibile vedere le applicazioni sull’AOD anziché sulla classica schermata con il dispositivo che mostra solo l’ora e uno sfondo sfocato. È importante notare che questa funzione potrebbe influire sull’autonomia della batteria.

Estetica e ulteriori migliorie

Il design e l’estetica degli smartwatch sono sempre stati aspetti fondamentali per gli utenti. Questo aggiornamento porta con sé novità visive, rendendo l’interfaccia più accattivante e funzionale. Le migliorie estetiche includono aggiornamenti alle icone, alla tipografia e agli sfondi, contribuendo a un aspetto più moderno e curato.

Le modifiche non si limitano solo agli elementi visivi, ma possono influenzare anche l’esperienza dell’utente finale, rendendo l’interazione con le applicazioni più fluida e intuitiva. L’integrazione di nuove opzioni per personalizzare ulteriormente il proprio dispositivo è un segnale di ascolto da parte di Google rispetto alle richieste degli utenti.

Con queste novità, Wear OS 5.1 promette di elevare l’esperienza degli smartwatch, portando nuove funzioni pratiche e migliorando l’aspetto estetico del sistema operativo dedicato ai dispositivi indossabili. Gli utenti di Pixel Watch possono ora godere di un prodotto più ricco e funzionale, in linea con le aspettative del mercato.