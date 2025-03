Waze: Gli utenti segnalano percorsi errati e informazioni confuse dopo l’ultimo aggiornamento

L’app di navigazione Waze, conosciuta per la sua capacità di suggerire itinerari rapidi grazie ai dati forniti dalla sua comunità, ha recentemente suscitato malcontento tra gli utenti. Da dicembre, molti di loro hanno notato un cambiamento nella qualità delle indicazioni offerte dall’app. Le segnalazioni indicano che i percorsi suggeriti non solo sono più lunghi, ma anche più complicati, portando gli automobilisti a situazioni inaspettate e frustranti.

Una navigazione imprecisa

Dal mese di dicembre, gli utenti di Waze hanno iniziato a segnalare percorsi strani e non consueti. Un caso emblematico è quello di Bogdan Popa, che ogni giorno accompagna il figlio all’asilo attraverso un tragitto di circa cinque chilometri. Recentemente, l’app sembrava suggerire direzioni invertite e giri inutili, portando a percorsi più lunghi e senza senso. In uno degli esempi riportati, Waze indicava di girare nella direzione opposta prima di effettuare un’inversione a U, aggiungendo circa tre chilometri al viaggio. Queste esperienze hanno destato preoccupazione tra gli utenti, che si sono chiesti se ci fosse un problema generale con l’app.

Aggiornamenti e reazioni degli utenti

Waze ha rilasciato un aggiornamento a metà gennaio, che inizialmente sembrava aver risolto alcuni dei problemi. Tuttavia, da allora, le lamentele sono ricomparse su piattaforme social. Un utente ha condiviso la sua frustrazione, affermando che l’app lo stava portando in percorsi stravaganti, costringendolo a fare deviazioni inutili nel tentativo di uscire da un quartiere circolare. Le dichiarazioni degli automobilisti evidenziano una grave diminuzione della precisione prevista dall’app, rispetto a come funzionava precedentemente.

Critiche sul supporto di Google

Sul forum di supporto di Waze, le segnalazioni continuano a moltiplicarsi, con diversi utenti che sostengono che, dopo gli aggiornamenti, l’app ha iniziato a consigliare strade più lunghe e meno efficienti. Un utente ha sottolineato che i percorsi suggeriti sembrano a volte privi di senso, portando a viaggi che non soddisfano le aspettative precedenti. Queste problematiche hanno spinto i fedeli utilizzatori dell’app a chiedere chiarimenti su cosa fosse cambiato nel sistema di routing di Waze.

Situazioni di traffico inaspettate

Le problematiche con Waze non si fermano solo ai percorsi inefficaci. Diversi utenti hanno lamentato di essere stati inviati direttamente in situazioni di congestione stradale, facendo perdere tempo prezioso. Un automobilista ha condiviso la sua esperienza di viaggio da Londra a Manchester, notando che l’app lo guidava dritto verso un ingorgo. Un altro utente ha trovato se stesso bloccato su un’autostrada in Florida per venti minuti, scoprendo solo dopo che un incidente era avvenuto proprio nel punto indicato da Waze. Queste esperienze sollevano interrogativi significativi sulla funzionalità dell’app e sulle sue capacità di fornire informazioni aggiornate e accurate.

Il futuro di Waze

L’attuale situazione ha fatto sorgere dubbi tra gli utenti riguardo alla fiducia nell’app. Sebbene Waze disponga di una comunità attiva e dedicata, il crescente malcontento potrebbe minare tale lealtà se i problemi di routing non vengono risolti. Gli sviluppatori di Waze dovranno affrontare questa crisi di fiducia e lavorare per ripristinare la qualità del servizio per mantenere gli utenti soddisfatti e fedeli nel tempo.