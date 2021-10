Watch Fit Mini è il nuovo fitness tracker di Huawei: caratteristiche e prezzo

All’incirca un anno fa Huawei lanciava ufficialmente Watch Fit, un fitness tracker lungo e sottile che andava ad arricchire il già ampio catalogo di dispositivi indossabili per il fitness della società con sede a Shenzhen. Questa settimana, l’azienda cinese ha lanciato in Europa il sequel di quel prodotto, caratterizzato da dimensioni inferiori rispetto al predecessore: il nome scelto per questo device è Huawei Watch Fit Mini.

Come suggerisce il nome, il modello Mini è effettivamente una versione in miniatura del Watch Fit. Lo si nota subito guardando lo schermo, dato che il Watch Fit Mini sostituisce il display da 1,64 pollici del Watch Fit originale con uno schermo AMOLED da 1,47 pollici. Nonostante ciò, il nuovo fitness tracker di Huawei non ne trae molto vantaggio in termini di peso: il Watch Fit Mini, infatti, pesa solo un grammo in meno rispetto all’originale Watch Fit.

Dando uno sguardo al resto ci si accorge subito di come Huawei Watch Fit Mini conservi la maggior parte delle caratteristiche di Watch Fit. Abbiamo quindi un sensore SpO2, ma anche il monitoraggio della forma fisica per 96 diversi allenamenti e il monitoraggio dettagliato del ciclo mestruale. Presenti anche il monitoraggio del sonno, il monitoraggio dello stress e il monitoraggio della frequenza cardiaca. La durata della batteria da 180 mAh varia da due settimane a 10 giorni, a seconda dell’utilizzo che si fa del nuovo device.

Oltre al monitoraggio del fitness, Watch Fit Mini mette a disposizione anche molte utilità. Ad esempio, gli utenti possono inviare risposte istantanee ai messaggi, rifiutare le chiamate e controllare da remoto l’otturatore della fotocamera del telefono, oppure riprodurre musica. Infine, il cinturino presenta un grado di resistenza all’acqua 5ATM, ed è senz’altro un dettaglio che piacerà a chi ama praticare nuoto. Tuttavia, l’assenza del GPS può essere vista come un “neo” per questo nuovo prodotto di Huawei.

Watch Fit Mini è disponibile per il preordine su Amazon in diversi paesi europei (Italia compresa) al prezzo di 99 euro. Il dispositivo è in vendita nelle varianti di colore Mocha Brown, Frosty White e Taro Purple.

Fonte Android Authority