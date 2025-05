Warren Buffett annuncia il suo ritiro alla fine del 2025: addio a un’era di investimenti storici

Warren Buffett, il noto CEO di Berkshire Hathaway e rinomato sostenitore di Apple, ha comunicato oggi la sua intenzione di ritirarsi alla fine del 2025. Una notizia che segna la conclusione di una lunga e fruttuosa carriera, durante la quale Buffett ha guidato l’azienda per oltre sessant’anni e ha sostenuto Apple, che fino all’anno scorso era il maggiore azionista istituzionale di Berkshire.

Il tributo di Tim Cook a Warren Buffett

Tim Cook, l’attuale CEO di Apple, ha condiviso sui social una foto che lo ritrae insieme a Buffett, entrambi sorridenti allo Apple Park. Questo gesto non è solo una testimonianza dell’amicizia tra i due leader, ma anche un tributo sincero a un investitore leggendario. Cook ha detto: “Non c’è mai stata una persona come Warren e innumerevoli persone, me compreso, sono stati ispirati dalla sua saggezza. È stato uno dei grandi privilegi della mia vita conoscerlo. È innegabile che Warren lascia Berkshire in ottime mani con Greg.”

L’approccio di Buffett all’investimento in tecnologia

L’adesione di Buffett ad Apple rappresenta uno dei punti salienti della sua carriera di investitore, sebbene all’inizio non fosse così. Per molti anni, il CEO ha mantenuto una distanza dagli investimenti in tecnologia, considerandoli imprevedibili. La sua regola, “mai investire in un’azienda che non riesci a capire”, lo ha portato a escludere Apple e altre compagnie tecnologiche dai suoi portafogli. Come affermava nel 2012, “Abbiamo avuto pochissimi investimenti in passato e probabilmente ne avremo pochissimi in futuro. Coca-Cola è facile da predecidere in termini economici per i prossimi cinque o dieci anni, mentre non è semplice fare lo stesso con Apple.”

La svolta nel 2016 e l’evoluzione della visione su Apple

Il vero cambiamento nella prospettiva di Buffett si è avuto nel 2016, quando Berkshire Hathaway ha iniziato ad acquistare azioni di Apple, diventando nel tempo il primo azionista istituzionale. Buffett ha iniziato a vedere Apple non solo come un’azienda tecnologica, ma come un marchio di consumo con una fedeltà incomparabile e un flusso costante di entrate. Il suo impegno a lungo termine ha contribuito a legittimare Apple agli occhi degli investitori orientati al valore, rafforzandone il ruolo di pilastro nell’economia globale.

Il futuro di Berkshire Hathaway sotto la guida di Greg Abel

Sebbene Berkshire Hathaway abbia ridotto la propria partecipazione in Apple, mantenendo comunque circa 75 miliardi di dollari in azioni AAPL, il passaggio di consegne è imminente. Greg Abel, 62 anni, è destinato a prendere il posto di Buffett come CEO alla fine dell’anno. La notizia è stata annunciata durante l’assemblea annuale degli azionisti di Berkshire Hathaway, un evento che nel recente passato ha portato alla creazione del Paper Wizard, un gioco iOS fantasioso sviluppato in collaborazione con Apple, risalente a sei anni fa.

Il ritiro di Buffett segna quindi una transizione cruciale non solo per Berkshire, ma per l’intero panorama economico e finanziario, lasciando un’eredità di investimenti distintivi che hanno plasmato il corso di più di un’era.