Warner Bros. Discovery annulla il piano di fatturazione per le funzionalità sportive e di notizie su Max

La piattaforma di streaming Max di Warner Bros. Discovery ha deciso di sospendere la sua intenzione di introdurre un costo aggiuntivo di 10 dollari al mese per l'add-on sportivo e di notizie. Questa novità arriva a pochi giorni dall'applicazione della modifica, che, se fosse andata in porto, avrebbe avuto un impatto significativo su molti utenti. Secondo l'azienda, gli abbonati a Max con piano pubblicitario perderanno l'accesso a servizi come B/R Sports e CNN Max a partire dal 30 marzo, a meno che non decidano di passare a un piano senza pubblicità.

La modifica dei contenuti su Max

Originariamente, l'add-on B/R Sports, che offre oltre 1.700 eventi sportivi dal vivo all'anno, era stato introdotto senza alcun costo aggiuntivo nel 2023. Gli utenti della piattaforma potevano usufruire del servizio in modo gratuito con la promessa che un addebito di 10 dollari sarebbe stato implementato a partire da febbraio 2024. Tuttavia, il termine stabilito è passato senza che ci fossero state comunicazioni concrete riguardo all'aumento delle tariffe.

Adesso, dopo mesi di dubbi e speculazioni, Warner Bros. Discovery ha deciso di cambiare strategia. I servizi di B/R Sports e CNN Max rimarranno gratuitamente accessibili solo per gli abbonati ai pacchetti senza pubblicità, mentre gli utenti del piano supportato da annunci dovranno rinunciare a questi contenuti a meno che non scelgano di aggiornare il proprio abbonamento.

Facce diverse su Max: un’opzione più vantaggiosa per alcuni

Questa decisione è accolta con favore dai clienti che hanno optato per uno dei piani senza pubblicità di Max, con la certezza di non dover affrontare costi ulteriori per i servizi di sport e notizie. D’altro canto, gli utenti che utilizzano il piano supportato da pubblicità hanno un'alternativa da considerare: passare a un abbonamento a pagamento se vogliono continuare a seguire eventi sportivi dal vivo e programmi di notizie.

B/R Sports è un’opzione allettante nel panorama sportivo, con copertura su una vasta gamma di leghe come NBA, MLB, NHL e NASCAR. Tuttavia, sebbene la piattaforma permetta l'accesso a una miriade di eventi, le sue attuali licenze NBA stanno per scadere a fine stagione, sollevando interrogativi sul futuro della programmazione. Anche CNN Max rappresenta un’ulteriore iniziativa di Warner Bros. Discovery per cercare di stabilire una forza nel settore dello streaming delle notizie, dopo il tentativo fallito di CNN Plus.

Il futuro incerto per gli abbonati a Max

Mentre la decisione di non introdurre il piano di riconoscimento di un costo extra è una mossa benaccetta al momento, Warner Bros. Discovery non esclude la possibilità di rivedere le sue opzioni in futuro. La comunicazione dell'azienda menziona attentamente che l'ulteriore addebito non sarà applicato "per ora", suggerendo che, a seconda delle dinamiche di mercato e delle necessità strategiche, la questione potrebbe tornare a essere discussa più avanti.

Questa circostanza potrebbe creare tensioni tra gli abbonati che giustamente possono sentirsi incerti riguardo all'accessibilità a contenuti premium nel lungo termine. La sfida per Warner Bros. Discovery ora sarà mantenere un equilibrio tra la sostenibilità economica e la fidelizzazione dei propri utenti, in un panorama di streaming sempre più competitivo.