Wacom rinnova la sua linea di tavoletta Intuos Pro: ecco le novità per i creativi

Wacom ha introdotto significanti novità nella sua gamma di tavolette grafiche Intuos Pro, presentando un design rinnovato pensato per agevolare e ottimizzare il lavoro dei professionisti creativi. Questa revisione segna il più grande cambiamento dal lancio originale avvenuto nel 2013. Le modifiche non riguardano solo l'estetica, ma influenzano profondamente l'esperienza utente grazie a una nuova disposizione dei comandi e a strumenti migliorati. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Design rinnovato e funzionalità migliorate

Il rilascio della nuova Intuos Pro porta con sé un layout completamente ripensato. Sostanzialmente, i controlli utente, come i pulsanti personalizzabili e le rotelle di regolazione, sono stati spostati dallaterale alla parte superiore della tavoletta. Questo cambiamento non solo ottimizza lo spazio, ma facilita anche l'uso per chi è mancino o ambidestro, rendendo più semplice l'adattamento della tavoletta alle proprie esigenze lavorative.

In aggiunta, la rotondità delle rotelle meccaniche sostituisce il precedente anello tattile. Ora, queste nuove manopole offrono maggiore precisione e controllo durante l’uso, con un numero variabile di dial a seconda della dimensione della tavoletta. Per esempio, il modello Small ha una manopola, mentre le versioni Media e Large ne hanno due. Questo porta a un’interazione più fluida con gli strumenti che i creativi utilizzano frequentemente.

Le dimensioni della tavoletta sono state ridotte, rendendo più facile il trasporto. Nonostante ciò, l'area attiva è stata espansa, consentendo un uso più efficiente dello spazio. Il modello Medium del 2025 misura 11,5 x 8,1 pollici, ma offre un'area di disegno di 10,4 x 5,8 pollici, rispetto agli 8,7 x 5,8 pollici del modello precedente. Questa ottimizzazione è un chiaro segno dell'attenzione di Wacom verso le esigenze pratiche dei suoi utenti.

Compatibilità e collegamenti versatile

La nuova gamma di Intuos Pro è progettata per funzionare con dispositivi Windows 10 o macOS 13 e versioni successive. È dotata di opzioni di connessione sia cablate, attraverso USB-C a USB-A, sia wireless, grazie al Bluetooth 5.3. Quest’ultimo garantisce fino a 16 ore di autonomia con una sola ricarica, aggiungendo un ulteriore livello di libertà e comodità nell'uso quotidiano.

Un ulteriore aspetto pratico è la possibilità di passare dal collegamento USB a quello Bluetooth attraverso un interruttore situato sul lato della tavoletta. Questo permette di abbinare due dispositivi simultaneamente, migliorando ulteriormente l'efficienza per coloro che lavorano con più strumenti contemporaneamente.

Pro Pen 3: strumento versatile per i professionisti

La tavoletta Intuos Pro viene fornita con la stilografica Wacom Pro Pen 3, un accessorio già molto apprezzato dagli utenti delle tavolette Cintiq Pro e Movink. Questo pennino permette di regolare lo spessore e offre pulsanti personalizzabili, ideale per chi desidera un'esperienza di disegno altamente personalizzata. Un vantaggio notevole risiede nella possibilità di utilizzare il Pro Pen 3 con più dispositivi Wacom, facilitando i passaggi tra modelli con e senza display.

In effetti, molti professionisti creativi possono trovare conveniente l’idea di utilizzare lo stesso pennino su vari tipi di tavoletta, riducendo il bisogno di adattarsi a strumenti diversi per ogni progetto.

Un'esperienza utente da migliorare

Ho avuto l'opportunità di testare un campione di pre-produzione della nuova Intuos Pro e, sebbene un'analisi più approfondita possa seguire in futuro, le prime impressioni sono sicuramente positive. Il design snello si è rivelato robusto e duraturo, trasmettendo una sensazione di solidità. Anche se non ho utilizzato la tavoletta per periodi prolungati, il nuovo layout si è dimostrato vantaggioso rispetto alla disposizione precedente, aiutando a prevenire attivazioni accidentali dei comandi durante l'uso. La risposta delle nuove manopole meccaniche è stata un aspetto particolarmente apprezzato, rendendo ogni interazione più intuitiva e soddisfacente.

Con queste nuove caratteristiche e una progettazione attentamente ponderata, la gamma Intuos Pro di Wacom sembra pronta a rispondere alle esigenze sempre più sofisticate dei creativi di oggi.