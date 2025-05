VPNSecure annulla abbonamenti a vita: il CEO di InfiniteQuant Ltd esprime rammarico per la situazione

Le recenti notizie riguardanti VPNSecure hanno sollevato un acceso dibattito tra gli utenti del servizio VPN. La società, che ha annullato migliaia di abbonamenti a vita, ha attirato l’attenzione per la comunicazione della decisione avvenuta a marzo. La nuova proprietà, InfiniteQuant Ltd, ha dichiarato di non essere stata informata dell’esistenza di tali abbonamenti al momento dell’acquisto nel 2023, dando il via a una reazione negativa da parte dei clienti, testimoniata da numerose recensioni su Trustpilot.

L’annullamento degli abbonamenti a vita: una decisione controversa

Nella comunicazione inviata ai clienti, VPNSecure ha spiegato che non era in grado di mantenere gli abbonamenti a vita a causa di costi operativi insostenibili. Romain Brabant, CEO di InfiniteQuant Ltd, ha raccontato a Ars Technica di come, in retrospettiva, avrebbe potuto evitare questa “opportunità”. La decisione di interrompere gli abbonamenti ha scatenato il malcontento degli utenti, con conseguenti recensioni negative che si sono accumulate rapidamente online.

Brabant ha rivelato che circa il 90% dell’uso dei server proveniva da utenti con abbonamenti a vita. In aggiunta, ha fatto notare che, al momento dell’acquisto, VPNSecure generava un fatturato mensile ricorrente di circa 6.000 dollari, con costi di hosting che sfioravano i 4.000 dollari. Queste cifre evidenziano chiaramente una situazione economica precaria per una società che ha ereditato un’enorme base di utenti con modelli di abbonamento di lungo termine.

I costi operativi e le sfide della gestione di un servizio VPN

La gestione di un servizio VPN presenta sfide significative, come ha sottolineato il CEO. Tra i costi principali ci sono: la necessità di garantire tempi di operatività costanti dei server, i costi di banda, gli aggiornamenti di sicurezza e il supporto tecnico giornaliero. Brabant ha sottolineato che oltre il 90% degli abbonati a vita ha pagato per il servizio più di dieci anni fa, complicando ulteriormente la sostenibilità economica del modello.

L’ex proprietario, BoostNetwork Pty Ltd, aveva venduto VPNSecure a InfiniteQuant attraverso una transazione di vendita solo di asset su Flippa nel maggio 2023, con una valutazione stimata tra 282.090 e 344.770 dollari. La mancanza di informazioni dettagliate su BoostNetwork rende difficile comprendere appieno le responsabilità legate alla transizione di proprietà e alla gestione degli abbonamenti.

La reazione degli utenti e l’impatto sulla reputazione dell’azienda

La disattivazione degli abbonamenti a vita ha generato un’ondata di insoddisfazione tra gli utenti, portando a una serie di critiche espresse attraverso le recensioni su Trustpilot. Le 24 pagine di commenti negativi testimoniano il malcontento e la frustrazione di coloro che si sono sentiti traditi dalla decisione di annullare gli abbonamenti, gettando un’ombra sulla reputazione di VPNSecure e di InfiniteQuant Ltd.

Brabant ha ammesso che gestire una base di utenti così vasta, che ha già pagato unicamente una volta, si è rivelato impraticabile per la nuova gestione dell’azienda, soprattutto senza un finanziamento esterno o investimenti di venture capital. Questa situazione ha messo in luce le difficoltà di un settore in continua evoluzione, dove le aspettative dei clienti devono confrontarsi con i vincoli economici e operativi delle aziende.

Il caso di VPNSecure svela le complessità legate alla gestione e al mantenimento di servizi di lunga durata come i VPN, evidenziando la necessità di una comunicazione chiara e trasparente tra le aziende e i propri clienti. La speranza è che tali eventi possano stimolare un dibattito costruttivo sul futuro delle politiche di abbonamento nel settore delle VPN.