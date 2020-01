Vodafone, la Special Unlimited proposta in modalità “sms winback” per gli ex clienti

La maggior parte delle aziende che operano nel settore delle offerte telefoniche utilizza anche la modalità “sms winback” per invogliare gli utenti ad attivare le nuove promozioni.

Proprio in questi giorni Vodafone sta inviando un sms ad alcuni ex clienti. Sì, perchè l’obiettivo dell’operatore rosso è proprio quello di riportare a casa le persone che attualmente sono con altri gestori. Per recuperare i clienti che in passato hanno lasciato Vodafone, la storica azienda sta lanciando l’iniziativa denominata Special Unlimited e caratterizzata proprio dall’invio di un sms.

Ma cosa include questa nuova offerta? Prima di tutto Vodafone mette a disposizione minuti illimitati che possono essere utilizzati verso tutti i numeri fissi e mobili presenti sul territorio italiano. La Special Unlimited consente inoltre di utilizzare sms “no limits” da inviare a tutti i numeri e soprattutto 50 GB di traffico dati, alla massima velocità disponibile (600 Mbps in download, ndr).

Il prezzo proposto da Vodafone con la modalità “sms winback” è di 7 euro al mese con il costo di attivazione completamente gratuito. A questa cifra sarà necessario aggiungere 10 euro per l’acquisto della SIM, con 5 euro di credito incluso.

“Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 7 euro al mese. Il costo di attivazione è GRATIS! Vieni nei nostri negozi entro il 05/02 per attivare l’offerta. Dettagli e costi su voda.it/wb9″: questo il testo dell’sms inviato da Vodafone. Una volta ricevuto il messaggio, l’utente non dovrà fare altro che recarsi presso un centro autorizzato dall’operatore e procedere all’acquisto di una nuova SIM effettuando la portabilità del proprio numero, mostrando l’SMS ricevuto.

Con la modalità “sms winback” Vodafone non bada al gestore di provenienza del cliente, a differenza delle offerte che vengono invece proposte in modalità “operator attack”.