Vodafone regala due giorni di GB illimitati: ecco la “Happy New Year 2020”

Per ora la sorpresa più bella di questo inizio di 2020 la regala Vodafone. Con l’arrivo del nuovo anno c’era da aspettarsi qualche iniziativa di livello da parte delle aziende che operano nel settore delle offerte telefoniche, e la curiosità era proprio relativa a quale “brand” avrebbe fatto la prima mossa.

Vodafone ha deciso di fare un grande regalo ai suoi clienti proponendo addirittura Giga illimitati per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. L’iniziativa prende il nome di “Vodafone Happy New Year 2020” e vede come destinatari alcuni clienti che potranno quindi usufruire di traffico internet “no limits” e totalmente gratuito per 48 ore a partire dall’attivazione.

Ma come fare per aderire a questa splendida iniziativa dell’operatore rosso? Condizione necessaria e sufficiente per attivare la “Vodafone Happy New Year 2020” è la ricezione dell’sms inviato proprio dal marchio: “Vodafone ti augura un 2020 pieno di felicità e ti regala 2 giorni di Giga illimitati. Dimentica i Giga e goditi la vita. Chiama il 42100 e attiva entro il 3/1″, scrive Vodafone, rivolgendosi solo a coloro che sono già clienti dello storico gestore.

Una volta ricevuto l’sms, l’utente non dovrà fare altro che seguire le istruzioni riportate nel messaggio e quindi telefonare al 42100 per attivare la promo. Sarà l’operatore a dare conferma dell’attivazione della “Vodafone Happy New Year 2020”: l’utente potrà così sfruttare i suoi GB illimitati fin da subito.

Di recente, Vodafone ha anche ricordato che fino al 7 gennaio sarà attiva la Vodafone Special Unlimited, un’offerta davvero accattivante che consente di utilizzare minuti Illimitati per chiamare tutti i numeri nazionali, SMS Illimitati da inviare a chiunque sul territorio italiano, ma soprattutto 50GB di traffico dati sotto rete 4G di Vodafone con Hotspot incluso. Il tutto ad un costo che è davvero difficile rifiutare: la Vodafone Special Unlimited prevede infatti il pagamento di 7 euro al mese, senza alcun costo di attivazione ma una spesa di 10 euro per l’acquisto della SIM.