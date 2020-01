Vodafone lancia una nuova promozione: minuti e GB illimitati per una settimana

Quando si tratta di pensare a delle nuove promozioni per i propri clienti, il primo aspetto a cui badano molto le aziende che operano nel settore delle offerte telefoniche è ovviamente il quantitativo di GB di traffico dati.

Ormai gli utenti hanno sempre più bisogno di navigare su internet, sia per lavoro che per comunicare sulle piattaforme di messaggistica, oppure per semplice svago. Per questo motivo, è necessario che le nuove promo abbiano tanti giga per risultare “accattivanti”.

Lo sa bene Vodafone, che ha appena ufficializzato una nuova promozione, dedicata proprio ad alcuni suoi clienti. In pratica, la promozione consiste nel garantire ai clienti una settimana di chiamate senza limiti e Giga illimitati. Vodafone ha scelto la modalità dell’invio SMS ad alcuni clienti selezionati: “Vuoi personalizzare l’importo da ricaricare? Ora puoi farlo. Vai sull’app My Vodafone clicca su Ricarica online e scegli Personalizza: per esempio 6 7 8 9 e cosi’ via – si legge nel testo del messaggio – Se ricarichi almeno 9 euro entro il giorno 18-01-2020 hai una settimana di Giga e minuti illimitati. Provalo ora: voda.it/myricarica”.

Per farla breve, i clienti possono sfruttare questa interessante promozione di Vodafone solo se hanno attiva una ricarica online personalizzata per un importo minimo di 9 euro. La ricarica deve essere effettuata entro il 18 gennaio 2020: una volta completata l’operazione, tutti gli utenti avranno a disposizione una settimana di chiamate e giga gratuiti e illimitati. Terminati i sette giorni, la promozione si disattiverà in automatico senza alcun costo aggiuntivo a carico del cliente.

Vodafone ha ricordato anche ai clienti che il sistema di ricarica online personalizzata è a disposizione sia sull’app MyVodafone che sul sito dello storico operatore “rosso”.