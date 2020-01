Vodafone attacca Iliad con la Special Minuti 50GB: il prezzo è eccezionale

Le aziende che operano nel settore delle offerte telefoniche provano sempre ad accattivare gli utenti con delle promo molto invitanti. La battaglia tra i vari colossi avviene anche per mezzo delle cosiddette “operator attack”, ovvero quelle offerte che si rivolgono agli utenti di altri gestori nel tentativo di strapparli alla concorrenza.

Operatori come Vodafone, TIM e Wind devono guardarsi bene dall’ascesa di Iliad, l’operatore francese giunto in Italia a maggio 2018. Iliad ha conquistato una vasta platea di utenti grazie alle sue straordinarie offerte low-cost, comportando allo stesso tempo un “esodo” di clienti dai gestori più datati.

Tuttavia, dopo un iniziale periodo di difficoltà, i provider hanno cominciato a replicare agli attacchi di Iliad, proponendo delle nuove promozioni con l’obiettivo di recuperare più clienti possibili. In prima fila c’è ovviamente Vodafone, che proprio nelle ultime ore ha voluto rilanciare nuovamente le sue apprezzatissime Vodafone Special, proponendole in modalità “operator attack” ad un prezzo assolutamente conveniente.

La più interessante è ovviamente la Special Minuti 50GB, una delle offerte dell’operatore rosso che riscuote maggiore consenso nella clientela. Vodafone ha voluto puntare proprio su questa promozione per invogliare i clienti Iliad a fare il passaggio: per loro – e anche per gli utenti di Kena Mobile e degli altri operatori virtuali, ndr – il costo della Special Minuti 50GB è di sole 7,99 euro al mese.

Il “bundle” garantito da questa offerta è ben noto: oltre ai minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europea, la Special Minuti 50GB mette a disposizione un quantitativo di 50 GB di connessione dati in 4.5G ogni mese.

Vodafone propone anche un’altra offerta in modalità “operator attack”: si tratta della Special Minuti 30GB (con 30 GB di internet e minuti no limits), che viene proposta a 6 euro al mese a tutti gli utenti che provengono da Fastweb e da alcuni operatori virtuali.