Vodafone lancia l’offerta per ho.Mobile: 70 GB e minuti illimitati a 5,99 euro

Anche se è in modalità “operator attack”, l’ultima offerta di Vodafone sembra davvero una delle migliori di questi primi giorni del 2020. Con l’arrivo del nuovo anno le aziende che operano nel settore delle offerte telefoniche stanno cercando di proporre agli utenti delle promozioni ricche di GB: tra queste non poteva mancare l’operatore rosso, anche se questa nuova offerta riguarda il suo operatore virtuale ho.Mobile.

L’offerta si rivolge a coloro che vogliono effettuare la portabilità del numero da Iliad o da altri MVNO a ho.Mobile. L’idea di Vodafone è proprio quello di arginare l’avanzata di Iliad, dato che il gestore francese continua a riscuotere molto consenso tra gli utenti grazie alle sue offerte “low-cost”.

Ma in cosa consiste questa offerta “operator attack”? La ho. 5.99€ – questo il nome dell’offerta di ho.Mobile – consente di ottenere minuti illimitati per chiamare qualsiasi numero di telefono sul territorio nazionale e anche sms illimitati da poter inviare a chiunque. Ma il dettaglio più importante è ovviamente il quantitativo di GB messo a disposizione con questa offerta: ben 70GB, alla velocità del 4G.

La spesa iniziale per gli utenti che intendono effettuare la portabilità da Iliad o da altri MVNO (fatta eccezione per Kena Mobile e Daily Telecom) è di 6,99 euro, compresa la nuova SIM. L’offerta si rinnova ogni mese al costo di 5,99 euro: una cifra che comprende anche degli extra, come ad esempio il servizio di avviso e trasferimento di chiamata, la navigazione hotspot e l’Sms ho. Chiamato.

Vodafone sta anche inviando degli sms per ricordare che domani, martedì 7 gennaio, è l’ultimo giorno per “tornare in Vodafone”.

“Solo per te 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese – si legge nell’sms inviato dall’operatore rosso – Il costo di attivazione e’ GRATIS! Vieni nei nostri negozi entro il 07 Gennaio 2020 per attivare l’offerta”.